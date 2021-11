Aseguran que se multiplicaron las denuncias por ruidos molestos e incumplimientos de ordenanzas

Compartir

Con la reapertura de todas las actividades restringidas en el marco de la pandemia, volvieron los reclamos y denuncias de vecinos en lo que se entiende por contaminación acústica que es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, ya sea emitidos por equipos de música o espectáculos en vivo, compresores de aires acondicionados, heladeras industriales y otros que se encuentran regulados por la Ordenanza Nº 4.660/4 art. 10, 12 y 14, el art. 1973 del CCCN, el art. 84 inc. A y b del Código de Faltas de la provincia de Formosa y de la Constitución Nacional y Provincial que garantizan el derecho a la salud.

Los casos son diversos y por eso la Defensoría del Pueblo utiliza la mediación para resolver cada caso en particular y evitar así llegar a una acción contravencional o judicial, extremos que se dejan siempre como última instancia, cuando ya no existe una posibilidad de acuerdo.

En este contexto, se llevó a cabo una -Audiencia de Mediación- en la Sede de la Defensoría del Pueblo entre uno de los propietarios de conocido bar de comidas, ubicado sobre la Av. 9 de Julio al 600, ante las quejas por la música a alto volumen en determinados horarios y días de la semana. De la misma participaron el Sr. Ramón Candia, además del Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, el representante de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio N. Santander y la Asesora Legal Lourdes Delgadillo.

El representante del bar señaló que, actualmente están trabajando los días lunes, martes y miércoles por delivery y los jueves, viernes, sábado y domingo abren al público, detallando que los jueves y domingos abren hasta las 2:00 am, mientras que los viernes y sábado hasta las 4:00 am, pero aclara que a las 2:00 am los parlantes de la vereda se apagan quedando solo en funcionamiento los equipos que se encuentran dentro del comercio. Afirmó también que los días jueves y domingos la música suele estar a un volumen bajo en relación al resto de los días y que en una sola ocasión se apersonó un vecino para reclamar por el exceso de música fuerte.

Expresó también que, la voluntad del lugar es no causar ninguna molestia a los vecinos y por ello los espectáculos de bandas o grupos musicales en vivo deben contar con una autorización especial que la brinda la Dirección de Bromatología del Municipio y dichas actividades se llevan adelante entre las 21:30 hasta las 23:00 horas únicamente.

Añadió que los días domingos brindan oportunidades a bandas musicales nuevas, siendo el horario de actuación de las mismas de 19:00 a 21:00 horas y no se les permite más de ese horario, dado que el día lunes es laborable.

En este acto, el Ombudsman Provincial, expresó que pedirá que la Dirección de Bromatología proceda a realizar un control de los sonidos para determinar con los equipos correspondientes si los decibeles producidos se encuentran dentro de lo establecido por la actual normativa vigente.

Sostuvo el funcionario provincial que “nuestro compromiso es, por un lado, el de atender a los reclamos de los ciudadanos y al mismo tiempo acompañar al sector privado para que desarrolle sus actividades sin inconvenientes y por ello agradeció al Sr. Candia quien se puso a disposición para atender personalmente cualquier violencia sonora o molestias que puede ocasionar el lugar antes citado”.

Por último, desde el Organismo de la Constitución, se puso a disposición de toda la ciudadanía los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y los teléfonos 0800 444 1770 – 0370 4436379 – 4436320 o a través de WhatsApp a los números: 370 4800049 / 370 4594525, donde podrán denunciar ruidos molestos, haciéndose un llamado a la prudencia a todos los sectores, ya que es necesario poder convivir armónicamente y no perder de vista nunca que existen niñas/os con capacidades especiales, adultos mayores o personas enfermas, así como las mascotas que son altamente vulnerables a diferentes ruidos violentos.

