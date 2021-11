Aseguran que ventas por el Cyber Monday superaron las expectativas

Compartir

Por el auge en las ventas, se decidió que el Cyber Monday se extienda hasta el domingo 7 de noviembre, teniendo en cuenta la gran demanda de productos que se encuentran con descuentos más que tentadores para los argentinos.

En ese sentido, Walter Ríos, gerente de un conocido comercio de la capital formoseña, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó que las ventas por el evento superaron todas las expectativas y tuvieron que reforzar el stock disponible.

“Hemos tenido una demanda inusual, muy intensa en estos tres días porque la gente está ávida de oportunidades, de ofertas reales, de opciones como para poder pagar algún artículo que lo tenía en vista y que no lo podía hacer hasta ahora en una oportunidad de compra que es muy beneficiosa, han surgido compras con tarjeta en 18 cuotas sin interés las que son de banco y aparte de esto sobre el precio de contado lista gozaban de un 5%, 10% y hasta un 15% de descuento en algunos artículos”, destacó.

“El Cyber Monday es un evento que se realiza año a año exclusivamente para electrónica, no obstante lo hemos extendido dada la variedad de productos que manejamos y la demanda de la gente a casi todas las familias de productos,, por eso no solo se definió en electrónica sino que hubo un gran pedido en artículos de línea blanca que es algo básico y necesario para el hogar, se vendieron muchas motos, hay un crecimiento muy importante de demanda sobre artículos que son de gimnasia particular, estos no estaban disponibles ni antes ni durante la pandemia y hoy están, tenemos bicicleta fija, escaladores, eso ha hecho que la gente despierte gran demanda sobre ellos, pero no solo se reduce a eso, se usa mucho la bicicleta de calle y también existe gran variedad de modelos de bicicleta de calle, las más usadas son las mountain bike que se han ampliado hasta rodado 29 que serían las marcas de primera línea, de muy buena calidad, esto ha hecho que sea inusual por eso mismo tuvimos una buena venta y hemos decidido extender hasta el domingo 7 de noviembre”.

Ríos aseguró que para el evento, “se había previsto un stock que por ahí nos alcanzó pero tuvimos que reponerlo,nos quedamos sin stock y por suerte disponemos de nuestro centro de distribución, esto está todo cubierto y entendemos que la gente todavía tiene intención de comprar porque algunos se enteraron tarde, otros por terceros y tenemos y estamos atentos a que esto continúe”.

“Si bien no hemos hecho las estadísticas, entendemos que hemos vendido un 50% más de lo que normalmente se vende en un día común, incluso para un Cyber Monday de año a año, el crecimiento fue más o menos similar a nivel de provincia”, destacó.

Para finalizar aseguró que lo más vendido fueron aires acondicionados y heladeras. “Es lo básico, es lo que todo hogar necesita y siempre hay que reponer, pero particularmente hay cosas nuevas que están llegando y que la gente opta por comprar, nunca hay que dejar de lado las pantallas de LCD, notebooks y celulares que son puntuales”.

