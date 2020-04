Aseguran que viajes al exterior en colectivos recién se reactivarán en marzo-abril de 2021

Compartir

César Aguirre, gerente de la empresa Crucero del Sur, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesa el transporte urbano en la ciudad en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por nación ante la pandemia de coronavirus y por el cual hay unidades mínimas en la calle. También se refirió al escenario en cuanto al transporte de larga distancia y aseguró los viajes al exterior recién se reactivarían en marzo-abril del 2021.

«Estamos tomando directivas tanto de provincia como de nación ante todo lo que sucede, lo que nos piden por ahí es que lamentablemente es saliente el uso del transporte urbano, hoy en día tenemos casi 28 unidades en las calles, hay una guardia mínima», dijo.

«La orden y la voluntad del presidente como del gobernador y del intendente Jofré es desalentar el uso de colectivos, eso quiere decir que por ahí son los casos más urgentes los que están viajando, la gente tiene que hacer el esfuerzo de quedarse en sus hogares, es la primera vez en mi carrera que no quiero que la gente viaje», comentó.

Respecto a la obligatoriedad del uso de barbijo en los móviles, contó que los usuarios de a poco se van acostumbrando a usarlos. «Son los primeros días y va a haber algún que otro encontronazo, sabemos que la gente va a tardar en usar, pero no es razonable que no tengan barbijo ya por la cantidad de días que llevamos de cuarentena, ya es razonable que cada uno tenga su tapaboca, al Policía está trabajando muy bien y les dicen que aunque sea traigan una bufanda porque ellos buscan la seguridad sobre la gente. Los primeros días estaban difíciles, ahora están empezando a usar más, esto va a tardar unos días pero no debería ocurrir así, si no tienen barbijo más adelante no van a viajar, estaba hablando con uno de los jefes de la Policía y ellos tienen orden estricta de salvaguardar la seguridad de los formoseños».

En ese marco reiteró que «es la primera vez que no quiero que viaje la gente, pero es contradictorio porque es muy ínfimo, es casi como que tengamos servicio normal porque no pagamos ni el combustible diario con el servicio que está en la calle y eso es la mínima cantidad, de todas formas, nosotros estamos sujetos a una decisión nacional».

Larga distancia

«Somos un grupo económico que tiene larga distancia también y está muy difícil el tema de que vuelvan a funcionar, la repatriación sí pero el resto no, por ahí la gente se quiere informar del larga distancia pero todavía no tenemos nada de eso», comentó.

«Tenemos bases operativas en casi todas las provincias, a la base operativa de Resistencia por ejemplo se acercó un chico que decía ser estudiante, le dijimos que una vez que nos convoquen los buscamos pero antes no podemos, es una emergencia sanitaria, no podemos empezar un trámite, le explicamos amablemente porque el chico estaba desesperado, seguramente tiene sus caminos y quizás también alguien debe estar en contacto con el chico desde Formosa, le hablamos bien y se fue, no muy convencido pero se fue», dijo sobre uno de los casos de los formoseños que buscan volver a la provincia.

«Desde el Ministerio de Transporte de la Nación están trabajando muy fuerte en lo que sea larga distancia, lo que sí es que si alguien quiere ir a Brasil, sobre todo el formoseño que va mucho al sur de Brasil, hasta marzo o abril del 2021 no hay nada, eso es lo que vamos sabiendo, hasta el año que viene no va nadie, no hay ninguna posibilidad, está muy cerrado eso y me parece perfecto, los ministros dicen que habrá que acostumbrarse y nosotros tenemos la gente, ya tenemos empleados para trabajar de manera normal, tenemos que buscarle la vuelta de qué trabajar para que cuando llegue fin de mes con justa causa el empleado tenga su sueldo, hoy trabajamos con muy poco, estamos recibiendo muy poco y se nos va a hacer difícil a todos pero buscaremos la manera de salir adelante», finalizó Aguirre.