Aseguran que volverá a subir el costo de la energía eléctrica y apuntan a Nación

El gerente general de la distribuidora de energía REFSA, Benjamín Villalba, realizó un análisis del panorama energético en el país, con el gobierno de Javier Milei.

“La noticia es el no pago a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Desde que asumió este Gobierno no viene pagándole, todas las distribuidoras del país le pagamos a CAMMESA y ellos no están pagando nada, tampoco los aportes provinciales”, subrayó, agregando que “el superávit del que hablan es ficticio, si nadie paga sus deudas por supuesto que habrá un tipo de remanente”.

Recordó además la decisión nacional a través de la Resolución N° 7/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, que estableció que los nuevos costos de la energía fueran aplicados desde el 1° de febrero y hasta el 30 de abril, impactando en todo el país.

“Por supuesto que estamos esperando otro nuevo aumento, porque la validez de este régimen tarifario es hasta el 30 de abril, estamos esperando la nueva reglamentación que tendrá vigencia a partir del 1° de mayo. Ojalá me equivoque, pero estaba programado el nuevo aumento trimestral, que impactará fuertemente a todos los hogares de la provincia”, advirtió.

Tras aclarar una vez más que REFSA no forma precios, sino que aplica la tarifa establecida por Nación a través de la Secretaría de Energía de la Nación, trajo a colación que retumba en los medios de comunicación social del país el aumento en las provincias con “valores increíbles”.

“Las Universidades no pueden pagar el costo de la factura, hay un problema generalizado, que Dios quiera sea estabilizado. Este ajuste trimestral que está programado ojalá no se lleve a cabo, que el Gobierno nacional pare este aumento indiscriminado que estamos teniendo”, reclamó finalmente.