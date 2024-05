Aseguraron que Crucero del Sur tiene más de 500 infracciones con la Comuna

El subsecretario de transporte y emergencia de la Municipalidad de Formosa, José Olmedo dialogó con el Grupo de Medios TVO en relación a las negociaciones que se están dando entre choferes y la empresa Crucero del Sur. Al mismo tiempo indicó Crucero del Sur tiene más de 500 infracciones con el municipio.

Olmedo comenzó diciendo: “lo que nosotros tenemos son trascendidos, como ha quedado la cuestión y a qué acuerdos han llegado un grupo de trabajadores y la empresa”.

Aseguró que la idea planteada desde la empresa es entregar una determinada cantidad de unidades y con el dinero recaudado van a resarcir económicamente en concepto de indemnización.

En relación a los coches, explicó que para que las unidades salgan del ejido urbano deben contar con una autorización de la Comuna. “Necesitan la autorización de la Municipalidad para retirarlas de la provincia y llevar y entregar a la persona que le va a comprar las unidades y poder indemnizar a los trabajadores, de todas maneras debemos decir que aún no hemos recibido ningún pedido por parte de nadie”.

Señaló además que la manera de abonar lo adeudado es “una cuestión patrón-empleado y viceversa, acá nosotros no tenemos ningún tipo de incumbencia”.

Compra de coches

A partir de la autorización para con el Ejecutivo Municipal por la adquisición de esas unidades, explicó “el Intendente de la ciudad fue quien estuvo llevando adelante esa tratativa para poder llevar adelante esta acción porque ahora cuenta con la firmeza jurídica para hacerlo, es por ello que está trabajando en esa cuestión así que creemos que en breve tendremos novedades al respecto”.

“Nosotros tenemos un grupo de trabajadores que siempre estuvo dispuesto a trabajar, no solo ahora sino desde el inicio del conflicto cuando se le había planteado destrabar el conflicto de alguna u otra manera la cuestión para poder salir a trabajar con la oferta salarial que le habíamos realizado en su momento, siempre hubo gente que quería trabajar, pero lastimosamente hubo otro sector que no permitió destrabar la situación o no entendió que esta era la solución para todos los sectores y especialmente para los vecinos de Formosa que utilizan los colectivos”, manifestó.

Pedido de UTA

En relación al pedido de UTA en donde solicitan la continuidad laboral de los choferes, señaló “en los esquemas de las organizaciones laborales para los transportes públicos establecen que se requieren casi tres personas por cada unidad que se va a poder en la calle, si nosotros entendemos que el sistema va a funcionar entre 35 y 40 unidades, realizando un análisis matemático se verá que la cantidad de trabajadores para ser utilizados en el nuevo esquema de transporte alcanza con un número inferior de los choferes que hay”.

En otro tramo de la entrevista hizo mención acerca de si Crucero del Sur le dará unidades y remarcó que “amén del incumplimiento de la concesión, el que trae un sinfín de infracciones que ya fueron notificadas y las que tiene un costo, ese pago debe darse, es por ello que el área jurídica está trabajando para poder soslayar la diferencia de las infracciones que tiene generada la empresa en pos de la autoridad de aplicación que es la Comuna y debemos decir que están contadas las mismas y son más de 500”.