Asesinaron a piedrazos a un hombre luego de intentar defender a una mujer

Un brutal crimen sucedió el sábado por la tarde en la localidad de Guaymallén, en Mendoza, luego de que un hombre de 59 años, identificado como Osvaldo Ricardo Ramos, fuera asesinado a piedrazos al intentar defender a una mujer que peleaba con su pareja. Hasta el momento, hay un solo detenido, pero los testigos del hecho aseguraron que otras personas participaron del ataque.

El hecho sucedió en el cruce de las calles Rosario Narváez y Serú, ubicadas en el barrio Buena Nueva, cuando una pareja peleaba en la calle. En ese momento, la víctima viajaba en una camioneta Toyota Hilux junto a un amigo, cuando decidió intervenir en la discusión.

En cuestión de segundos, la situación escaló a niveles de alta agresividad, debido a que el hombre que habría violentado a la joven comenzó a arrojarle piedras al vehículo de Ramos. En simultáneo, un grupo de personas se acercaron al lugar, pero no para socorrer al hombre, sino para continuar con los golpes.

De acuerdo con la información obtenida por el medio local MDZ, la pareja de la mujer se había dado a la fuga, por lo que la víctima decidió volver a subirse a la camioneta. Sin embargo, cuando los otros individuos empezaron a arrojarle objetos contundentes al rodado, Ramos volvió a descender para confrontarlos.

A pesar de la intimidación, los sujetos no dieron marcha atrás y siguieron con el ataque. De esta manera, lograron provocarle una lesión fatal en la zona de la cabeza que lo dejó inconsciente en el suelo. Una vez concretado el crimen, estos se dieron a la fuga del lugar.

Acto seguido, los vecinos de la zona denunciaron lo ocurrido a la línea de emergencias del 911 y pidieron que enviaran una ambulancia para poder asistir al hombre. No obstante, cuando el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) inspeccionó a la víctima, constataron que se encontraba muerto.

La causa será investigada por el fiscal de Homicidio, Gustavo Pirrello, según indicó Diario UNO. Durante el operativo de análisis y recolección de pruebas participaron los agentes de la Policía de Mendoza, la división de Investigaciones y la Policía Científica que estuvo a cargo de realizar los peritajes correspondientes.

Si bien no se confirmó si el cuerpo de la víctima será sometido a una autopsia para esclarecer el causal de muerte, las fuentes oficiales del caso confirmaron a ese medio que Ramos presentaba una herida cortante en la cabeza, la cual habría sido provocada por una de las piedras que le arrojaron.

Como producto de los testimonios que los investigadores recopilaron sobre el crimen, horas más tarde los agentes policiales detuvieron a uno de los sospechosos de haber atacado al hombre. En línea con la información compartida por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el detenido es un joven de 19 años que “coincidía con las características aportadas por los testigos”.

Por otro lado, la Policía detuvo el mismo sábado a uno de los sospechosos del crimen de un hombre de 33 años que trabajaba en la feria de Guaymallén y fue asesinado de un balazo en la puerta de su domicilio hace tan solo tres días. La víctima fue identificado como Daniel Leandro Chincha. A pesar de que la identidad del acusado se mantuvo reservada, las autoridades revelaron que tenía en su poder la motocicleta en la que se movilizaban los motochorros que intentaron robarle al comerciante.

El crimen de Chincha ocurrió el pasado 18 de julio cerca de las 20:30 horas, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de motochorros que quisieron robarle en la puerta de su vivienda del barrio Santa María de Los Corralitos. En ese momento, se encontraba la sobrina de 16 años del hombre que había abierto la puerta del garaje para que su tío pudiera ingresar a la vivienda.

Según declaró la hermana de Daniel, el hombre realizó una maniobra con su camioneta Toyota Hilux para escapar de los ladrones, pero los delincuentes le dispararon y lo hirieron en la zona de la costilla. Al lado de la víctima, se encontraba su esposa, quien cursa un embarazo de 7 meses, y que se encargó de trasladarlo hacia el Micro Hospital Puente de Hierro.

A pesar de los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la vida, por lo que se abrió una investigación para dar con el paradero de los dos fugitivos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron claves, debido a que los delincuentes estaban encapuchados y no pudieron verles los rostros.

De esta manera, las autoridades explicaron que pudieron dar con el domicilio de uno de los ladrones al seguir los movimientos registrados en video. Sin embargo, no habría noticias del cómplice que continúa prófugo de la Justicia.