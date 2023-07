Asesinaron a puñaladas a un empleado de casinos virtuales en su departamento en Flores

El cuerpo de Mauro Belano (30) fue hallado por sus familiares. Tenía heridas en la espalda y en el torso. También desvalijaron la vivienda y le robaron la moto

Un hombre de 30 años fue hallado asesinado de varias puñaladas en su departamento del barrio porteño de Flores. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que se trata de un empleado de casinos virtuales. También le desvalijaron la vivienda y le robaron su moto.

La víctima, luego identificada como Mauro Ezequiel Belano, yacía tendida en el baño del departamento al que se había mudado hacía un mes. Según pudo saber este medio tenía heridas en la espalda y varias puñaladas en el torso. El cuerpo lo descubrió la madre, una mujer de 52 años que, desde hacía dos días, no podía contactarse con él.

Todo comenzó este viernes 14 de julio a la noche, cuando Blanca Elizabeth Belano se presentó en el domicilio de su hijo de la calle Morón. Tras ingresar al departamento, la mamá de Mauro Ezequiel lo encontró sin vida en el baño. Rápidamente, realizó una denuncia en la Comisaría Vecinal 7C de Flores.

Al arribar al lugar, los agentes constataron la muerte del hombre. Asimismo, verificaron que el departamento se encontraba vacío y que no había signos de violencia en el ingreso. La sospecha es que también le sustrajeron la moto, una Yamaha FZ15 color blanca, la cual -según su familia- solía estacionar en la vía pública.

El caso, que se investiga como un “homicidio”, quedó a cargo Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Además, intervino la Unidad de Delitos Informáticos e Investigaciones de la Comuna 7.

La novia en la mira

Mauro, a quien todos conocían como “Chapo” o “Sapito”, había cumplido 30 años el pasado 1° de junio. Según su entorno, actualmente ejercía labores en casinos virtuales y se había mudado al departamento de la calle Morón, en el barrio porteño de Flores, hacía un mes.

Para la familia Belano la alarma se encendió al final de la semana pasada, luego de dos días sin noticias de Mauro. Tras enviarle varios mensajes a su teléfono, a todos les llamó la atención su supuesto accionar. “Empezó a contestar mensajes desde su celular utilizando palabras cortas, como ‘sí, estoy bien’ o ‘el finde voy’. Él era una persona que estaba constantemente mandando audios, no escribía”, contó una amiga de la víctima.

Fue esa misma amiga quien, este viernes, se acercó al departamento de Mauro con su hermano, quien tenía una copia de la llave. Una vez allí, el hecho de que su moto, “con la que él se movía para todos lados”, no estuviera estacionada en la vereda los alertó. “Pensamos que no estaba en la casa, pero como ya habíamos ido hasta ahí, entramos para constatar que no estuviera. Lo que vimos fue lo peor”, describió la amiga.

Y agregó: “Le robaron todo, hasta las medias. Así de ratas fueron los que lo mataron y le robaron”.

La última persona que vio con vida a Mauro, según su familia, fue su pareja, quien tenía una llave de su moto. “Al día siguiente, a ella la vieron con un pibe en la Yamaha yendo a cobrarle a personas que le debían a Mauro y haciéndose pasar por él a través su celular”, sostienen allegados a la víctima que, además, solicitaron difundir la imagen de esta chica “para que dé la cara y una explicación de lo que pasó”.