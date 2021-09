Asesinaron a un chica de 19 años con un balazo en la nuca cuando salía de una fiesta de cumpleaños

Compartir

Una discusión que empezó en la madrugada del sábado en el interior de una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez donde se llevaba a cabo una fiesta tuvo un imprevisto y trágico desenlace. Los protagonistas fueron dos jóvenes de 19 años. Una terminó muerta de un balazo y el otro está prófugo y lo busca la policía.

La víctima se llamaba Chiara Nicole Ramírez y nada había tenido que ver con la pelea que se produjo en medio de la noche. Ella había ido hasta ese lugar para celebrar un cumpleaños y en un determinado momento el dueño de la vivienda y otro joven se cruzaron en una pelea.

Quizás incómoda por esa misma situación de la que fue testigo al igual que el resto de los asistentes, Chiara decidió volver a su casa y como ya era tarde llamó a un remis. Pero, cuando el auto llegó a buscarla ella salió a la calle, uno de los hombres involucrados en la discusión salió detrás de ella alardeando con un arma en la mano y empezó a disparar.

Chiara ya se había subido al remis cuando uno de los proyectiles la alcanzó en la nuca y toda la situación de repente se volvió un caos. Así, el chofer que debía llevarla a su casa aceleró el vehículo y la trasladó en cambio al centro asistencial más cercano, pero la adolescente murió pocos minutos después de ingresar por la gravedad de su herida.

Si bien el autor del disparo fue señalado por varios testigos aún no fue capturado por la policía, que lo busca intensamente en la zona por donde desplegó un importante operativo cerrojo.

La causa es investigada por la fiscal Diana Mayko, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín, quien espera ahora el resultado definitivo de la autopsia de la víctima y dispuso las primeras medidas para dar con el sospechoso. Intervino también en el caso personal de la Comisaría Cuarta de esa misma localidad.

Las redes sociales reflejaron en las últimas horas la tristeza por el homicidio de Chiara de quienes pudieron conocerla. “Lo único que pedimos es que esto no quede en la nada, que se haga justicia por vos Chiari. Que paguen por lo que te hicieron, dejaron a toda una familia destrozada. Vamos a levantar la voz por vos, porque no merecías irte”, expresó una usuaria en Facebook junto a varias fotos de la víctima.

