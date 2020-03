Asesinaron a un hombre de un balazo en la cabeza: los homicidios en Rosario ya superan el medio centenar en 2020

Compartir

Linkedin Print

El registro de homicidios en el departamento Rosario superó el medio centenar de víctimas este fin de semana a partir de la muerte de un hombre de 45 años baleado en la zona oeste. El crimen se confirmó esta tarde y es el tercer asesinato en menos de 72 horas en la ciudad y las localidades vecinas de la misma jurisdicción policial.

Según fuentes judiciales, a Carlos Ruiz Díaz le dispararon en las primeras horas de la tarde en Servando Bayo y Riobamba y los investigadores plantearon que hubo tres personas responsables de su muerte.

Una de ellas fue identificada por la Policía tras la denuncia sobre el episodio alrededor de las 14 y quedó bajo arresto. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que F. R. tiene 25 años y fue señalado como uno de los partícipes del tiroteo en el barrio Bella Vista, donde otra muchacha de 28 también fue alcanzada por los proyectiles.

Después de las detonaciones, los sospechosos escaparon de la escena del crimen en un vehículo y la víctima falleció mientras era trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Los médicos constataron que presentaba un impacto de bala en el cráneo mientras la fiscal Georgina Pairola esperaba el resultado de diferentes medidas bajo reserva para establecer tanto la mecánica como el motivo del asesinato.

Los encargados de la pesquisa recorrieron la zona del tiroteo en busca de rastros y material balístico para peritar, así como cámaras de seguridad parar reconstruir la secuencia que concluyó con el deceso de Ruiz Díaz.

Los vecinos no son ajenos a los altos niveles de violencia que se registran este año en la ciudad. A principios de enero, un chico de 17 años murió luego de un feroz ataque a balazos contra la casa de sus abuelos en el marco de una disputa territorial entre bandas de barrios vecinos. El inmueble de la familia de Kevin García está ubicado sobre Pasaje Racedo, a la vuelta del sitio donde ocurrió este último episodio.

El ataque elevó a 51 la cantidad de homicidios confirmados en Rosario y la región en lo que va del año. Desde el viernes hubo tres crímenes y el segundo fue producto de una balacera registrada esa madrugada en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Allí tres personas no identificadas entraron por el patio a una vivienda de Fornielles al 100 y abrieron fuego los ocupantes. Juan Pablo López resultó herido al igual que Sabrina C. (32). Ambos quedaron internados en estado reservado en el Hospital Provincial y a la noche los médicos le avisaron a la Fiscalía que el joven de 25 años había fallecido a raíz de las lesiones.