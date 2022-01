Asesinaron al gerente argentino de un club en Playa del Carmen

Compartir

Un argentino que trabajaba como gerente de un club gastronómico de la localidad mexicana de Playa del Carmen fue asesinado de tres balazos en la cabeza en el baño del establecimiento al ser atacado por dos hombres que escaparon en una moto de agua luego del crimen, el cual se presume está vinculado a la disputa territorial por la venta de drogas al menudeo, informaron este miércoles fuentes judiciales.

Se trata de Federico Mazzoni, quien gerenciaba el complejo «Mamita’s Beach Club», situado en la calle 28 de dicha localidad balnearia del estado de Quintana Roo, en la Riviera Maya, un centro turístico de la Península de Yucatán, México.

«Lo que hemos podido reconstruir es el ingreso de dos personas al establecimiento que se le aproximan a Federico y lo dirigen hacia al baño, donde lo privan de la vida con tres disparos. Ahí estos sujetos salen corriendo y se van hacia la playa, abordando una moto náutica y se retiran», explicó esta tarde a Télam el fiscal general de dicho estado, Oscar Montes De Oca Rosales, quien encabeza la investigación.

El hecho ocurrió el martes a la tarde, cerca de las 17.50, cuando Mazzoni fue atacado a tiros en su lugar de trabajo, donde al llegar el personal policial lo encontró ya fallecido.

Según los resultados de la autopsia, la víctima recibió tres disparos en la cabeza provenientes de dos armas de fuego calibre 9 milímetros.

Según el fiscal Montes de Oca Rosales, «no existían denuncias previas ante la justicia por parte de Federico y del local», pero sí «tenían varias quejas» con algunas personas que merodeaban la zona.

«Ellos se venían quejando porque se habían establecido una suerte de ‘camastros’ de manera ilegal frente a este club de playa. Estos ‘camastros’ generalmente están vinculados a la venta de droga, y suelen radicarse en espacios públicos, los cuales son ocupados por estas personas», detalló.

A su vez, el investigador añadió: «Hemos tenido otros eventos similares donde grupos dedicados al narcomenudeo, por ganar espacios que son antagónicos, comienzan a entrar en disputas y terminan sucediendo este tipos de eventos en lugares cercanos a la playa.»

Además, Montes de Oca Rosales dijo que «continúa entrevistando a los otros empleados del local» y que espera «resolver pronto el caso para que este homicidio no quede impune».

Por su parte, Victoria Mazzoni, hermana de la víctima, dijo este miércoles al canal IP que cree que los criminales buscaban al dueño del lugar y que, al no encontrarlo, mataron a Federico.

«Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar para los malos y lo fueron a buscar a él. Estaba escondido o hacia días que no aparecía y el que le sigue en jerarquía en ese VIP Class ha sido mi hermano y le han dado un aviso al dueño matando a mi hermano», señaló la mujer conmovida.

«No tengo palabras para describir el dolor que se siente por esta pérdida», expresó Victoria, quien agregó que su familia está compuesta por sus padres, tres hermanos varones (entre ellos Federico) y ella, todos oriundos de la provincia de Córdoba.

«No tenemos ningún familiar allá, están todos acá, mi hermano está solo allá, donde tiene una banda de amigos que son su familia. Trabajaba en un parador muy concurrido y conocido de la zona», agregó Victoria.

Según la mujer, su hermano se desempeñaba como chef y hace 20 años vivía en México, donde trabajó en distintos hoteles y restaurantes.

Victoria contó también que hacía 15 días había viajado a visitar a su hermano, pero que «no se venía venir» algo así, aunque explicó que Federico «fue siempre el que dio la cara en Mamita’s en cualquier asunto».

«Sabemos que es una ciudad que está cruzada por el narcotráfico permanentemente y en México todas esas cosas son moneda corriente», indicó Victoria y en ese sentido añadió: «Esto aparentemente es un ajuste de cuentas».

Por eso es que la mujer sostiene la hipótesis de que lo ocurrido era una advertencia para el dueño del club, Jorge Mazuca Fuentes.

Mientras que un amigo de la víctima, Víctor Hugo Vargas, describió el lugar donde trabajaba Federico como «un espacio muy popular en Playa del Carmen».

«Aquí suelen hacerse conferencias de prensa, se realiza el festival de jazz y se pasa música electrónica. Se presume que los responsables de este hecho eran parte de un grupo de extorsionadores que operan en la zona de Quintana Roo. Lamentablemente a Federico, un amigo, le pasó», explicó Vargas en diálogo con el canal de noticias LN+.

Por su parte, desde Mamita’s Beach Club emitieron ayer un comunicado publicado también en los medios de prensa mexicanos en los que se lamenta el suceso y se explica que no darán detalles de lo ocurrido para no entorpecer la investigación.

«Con mucho pesar, lamentamos el hecho registrado la tarde de este martes en nuestras instalaciones. Externamos nuestras condolencias y oraciones para familiares de nuestro colaborador», indicó el primer tramo de la comunicación.

Y añadió: «Brindaremos apoyo total a los afectados por estos hechos. Estamos a la espera del resultado de las investigaciones y colaborando con las autoridades correspondientes para el total esclarecimiento. Grupo Mamitas no hará ningún otro comentario para no entorpecer la investigación de la Fiscalía del Estado.»

