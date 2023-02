Asesinato en el San Agustín: los vecinos de la zona quedaron muy asustados

La policía implementó un intenso operativo de búsqueda para hallar al presunto autor del crimen que terminó con la vida de una persona en el barrio San Agustín durante la siesta del día jueves. La causa ya está en la justicia y los vecinos quedaron sorprendidos por el hecho. “No descartamos que en las próximas horas podamos dar con la detención de esta persona”, aseguró el Dr. Marcelo López Picabea, Juez de Instrucción y Correccional Nº 4, al Grupo de Medios TVO.

“Estábamos comiendo y vimos que el muchacho vino acá, estaba ahí, y después sentimos los tiros y salimos a correr al fondo de la casa. No vimos nada de lo que pasó, ni sabemos el porqué. Fue frente a mi casa, pero corrimos al fondo porque estábamos comiendo y nos asustamos, después cuando salimos ya vimos a toda la gente en el lugar. Quedamos sorprendidos de lo que pasó porque nunca pasó”, relató una vecina.

El asesinato del hombre, identificado con el apellido Contreras, tuvo lugar durante la siesta del jueves sobre la Avenida Massaferro, a unos 200 metros de su hogar. Según testimonios recogidos del lugar, el hombre estaba parado cerca del asfalto, cuando otro individuo se acercó y le disparó a corta distancia para luego darse a la fuga. Contreras recibió 3 impactos de bala.

“Nosotros estábamos trabajando, no se vio mucho al momento ocurrió, pero la ambulancia vino 30 minutos después; esto ocurrió a las 14:30 más o menos. Se escucharon los disparos y lo vi ya cuando se cayó, salimos porque se escuchó fuerte”, relató otro vecino del sector, que al igual que muchos siguen sorprendidos.

La reconstrucción del hecho, en base a los primeros testimonios recogidos en el barrio, indicarían que el asesinato fue la culminación de una discusión entre ambas personas, pero aún no se ha confirmado esta hipótesis desde la justicia. Por otro lado, tanto la víctima como el victimario, poseen frondosos antecedentes penales por diversos crímenes.

En este sentido, el juez que comprende en la investigación, el Dr. Marcelo López Picabea, Juez de Instrucción y Correccional Nº 4, manifestó que “nos constituimos con la fiscal de turno, la Dr. Claudia Ontiveros e hicimos las tareas propias inherentes del hecho y, terminada la actuación de la policía científica, fuimos hasta la morgue judicial donde se realizó la autopsia; tiene tres disparos de arma de fuego, dos en la zona del tórax y una en el mentón. Hay una persona sospechada que es la que algunos testigos ocasionales pudieron ver en inmediaciones del lugar incluso discutiendo”.

Por tal motivo, la policía de la provincia ha desplegado un gran operativo por las vías terrestres y fluviales de la ciudad para dar con la persona indicada. El operativo para su detención inició en su domicilio y en el de familiares, pero no fue hallado aún. Además, en la jornada de ayer se realizaron algunos allanamientos.

“De la persona de la que se sospecha, ya tenemos todos los datos y ya no se encuentra en su domicilio ni en ninguna de las zonas en donde se lo ha buscado así que la policía ya ha desplegado un gran operativo para su captura. No descartamos que en las próximas horas podamos dar con la detención de esta persona”, concluyó López Picabea.

