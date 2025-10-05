Asesinó a su vecina, se dio a la fuga y descubrieron que estaba internada bajo una identidad falsa en San Martín

Después de haber estado prófuga por siete meses, la Policía Bonaerense detuvo a una joven de 23 años acusada de haber asesinado a una vecina de un disparo. Tras haberle seguido el rastro, descubrieron que la fugitiva se encontraba embarazada e internada en un hospital bajo una identidad falsa.

Producto de una serie de tareas investigativas, el personal de la DDI de San Martín localizaron a la fugitiva, identificada como A. N. A., en el Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”. Según las fuentes oficiales a las que accedió Infobae, descubrieron que la sospechosa había cursado un embarazo, el cual ya había sido gestado al momento del asesinato.

Luego de que ratificaran que se trataba de la mujer buscada, las autoridades confirmaron que su ingreso había pasado desapercibido por el personal médico, debido a que se había presentado como “Abigail Alvez”. La misma se trataba de un nombre falso.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso que la detenida fuera alojada en una sede policial. En cuanto a la recién nacida, se resolvió que quedara bajo la guarda del establecimiento de salud, en el área de Neonatología, hasta que pueda ser resguardada en una casa de abrigo.

El crimen atribuido a A. N. A. sucedió a finales de febrero de este año, cuando mantuvo una discusión con una vecina de 38 años y el episodio terminó con consecuencias fatales. Según reconstruyeron las autoridades, la acusada le habría disparado con una escopeta en la pierna derecha, por lo que la otra mujer tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro de salud.

Como consecuencia de la gravedad de la herida, la víctima fue ingresada de urgencia al quirófano. No obstante, su muerte sería confirmada horas más tarde. Tras abrirse una investigación penal sobre el caso, el personal de la Comisaría 6ta de GTO logró identificar a la agresora.

Al momento de realizar las averiguaciones, las autoridades señalaron que la mujer ya contaba con antecedentes penales por lesiones desde el 25 de julio de 2017, según los registros de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Martín.

En línea con esto, los agentes determinaron el domicilio en el que residía la sospechosa y, tras obtener la orden correspondiente, realizaron un allanamiento de urgencia horas después de que se confirmara la muerte de la víctima. Durante el operativo, fue aprehendido el concubino de la acusada.

Según las fuentes del caso, el hombre había sido denunciado por presuntamente haber amenazado con un arma de fuego a los familiares de la víctima. Como resultado del operativo, la policía secuestró dos cartuchos de escopeta y una pistolera, pero no encontró a la acusada en la vivienda.

Tras agonizar varios días,

murió una mujer que había

sido prendida fuego por su

ex pareja

La muerte de Luna Ana Clara en el Hospital Diego Thompson marcó el desenlace de un caso de violencia extrema que conmocionó a la comunidad de San Martín. La mujer, de 31 años, había ingresado en estado crítico tras sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo, producto de un ataque perpetrado por su ex pareja frente a su actual novio.

El episodio ocurrió a finales de agosto en Ciudad Jardín El Libertador y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.