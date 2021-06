Aseveran que el aumento en los precios de los alimentos supera a la inflación

Compartir

Desde la -Dirección de Usuario, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo denunciaron que la inflación no se detiene y en lo que va de junio, los precios de los alimentos subieron un 2,2%, liderando estos incrementos los aceites, lácteos y carne vacuna.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que “los consumidores en Formosa todavía no acceden al Programa Super Cerca, canasta de 70 productos básicos, con precios congelados hasta fin de año y que deberíamos encontrar en todos los comercios de cercanía. Por otra parte, con las exportaciones de carne cerradas, el Gobierno Nacional sigue negociando con los frigoríficos y para la gente el precio de la carne vacuna continúa subiendo en las carnicerías”.

En ese sentido, Gialluca señaló que “todos estos aumentos por encima de la inflación golpean más fuertemente en los sectores de menores ingresos, o que han perdido sus trabajos por la pandemia del coronavirus”.

Ante esta situación, propuso al Ministerio de Economía de Nación y al de Desarrollo Productivo, que se determine de una vez por todas quiénes son los que están aumentando los precios de los alimentos de manera constante; si son los sectores de la industria alimenticia, o los sectores empresarios o es toda la cadena de comercialización de los mismos, pues en los últimos tiempos las carnes, lácteos y frutas son inaccesibles hasta para los asalariados, “afirmándose que en todo el mundo ha habido una gran inflación en los alimentos, pero en la Argentina, por razones que los consumidores nunca conocemos, se han incrementado por sobre los valores de todos los países de Latinoamérica”.

“Por ello, también pedimos que se fiscalicen las cadenas de producción, donde existe intermediación y además todos los costos de logísticas. La única respuesta que hemos tenido hasta ahora desde el Gobierno Nacional, “es que la economía está absorbiendo un shock internacional de precios”, acotó.

El Defensor del Pueblo, afirmó que “desde principios de año se han incrementado las denuncias de los consumidores por los precios de los alimentos esenciales que necesitan todas las familias para poder subsistir, entonces a los consumidores ya no nos quedan lugares o sitios en los cuales los precios de los alimentos sean más accesibles y si a esto se le suman otros gastos necesarios, observamos que los niños, mujeres y adultos mayores están consumiendo, menos carnes, frutas, verduras y más harinas, lo que impacta en las condiciones de vida de las personas”.

