Aseveran que la mayoría de los centros de salud no tiene médicos de guardia

Compartir

Linkedin Print

Son constantes las quejas que llegan al Grupo de Medios TVO debido a la falta de médicos de guardia, sobre todo durante la noche y la madrugada, en los diferentes centros de salud de la ciudad, lo que los obliga a trasladarse hasta el Hospital Central o la Madre y el Niño para recibir asistencia médica.

Los pobladores manifestaron que tanto el centro de salud del barrio Guadalupe como el del Independencia, Obrero y también el Hospital de Día del 2 de Abril no cuentan con profesionales médicos en las noches, solo con enfermeros que no pueden medicar ni brindar un diagnóstico sobre lo que tiene el paciente por lo que son derivados a otros nosocomios donde deben esperar horas hasta ser atendidos.

La mayor cantidad de quejas provienen del Hospital de Día del barrio 2 de Abril que abarca a un gran rango de atención y que vive lleno de pacientes que van a la guardia a partir de las 20 horas donde recién hay médicos para atenderlos. «El tema es cuando uno tiene una urgencia más tarde, mi hija tenía dolores inmensos de estómago, se retorcía en la cama y fuimos de madrugada, eran alrededor de las 3 y los enfermeros nos dijeron que no había médicos, que teníamos que ir hasta el Central, fuimos y la atendieron casi al amanecer, no daba más del dolor porque era el apéndice y era urgente. Las veces que tuvimos una urgencia no nos pudieron atender porque jamás hubo médicos de noche», denunció una mujer.

«Es lo mismo en todos lados, si uno tiene fiebre alta o mucho dolor directamente se tiene que trasladar al Central, el tema allá es que cuando uno va la gente de administración te dice que primero tenías que ir a la salita de tu barrio o a la más cercana, ellos tampoco entienden que no hay médicos y que por eso uno va ahí. En el Guadalupe directamente no hay médicos ni a la tarde, ellos van, atienden sus pacientes y listo. A las 6 de la tarde ya no hay nadie», se quejó otra vecina.

«Sería bueno que pongan más médicos para los centros de salud, siempre hay urgencias y no podemos estar esperando un horario para que nos atiendan, la salud es así pero en la mayoría de las salitas pasa lo mismo. Ojalá se tomen medidas y esto cambie», pidió otra joven.