«Así como en el sur del país, las provincias del norte queremos una tarifa diferencial»

Diputados provinciales y concejales de Juntos por el Cambio en Formosa, presentaron ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación una nota en donde solicitaron “de manera urgente” el tratamiento del proyecto de Tarifa Diferencial de Energía Eléctrica por altas temperaturas para las provincias del Norte Grande, presentado por el diputado nacional Ricardo Buryaile.

Uno de los legisladores que firmó dicha iniciativa es el Vicepresidente Segundo de la Cámara de Diputados de Formosa y actual presidente de la UCR, el diputado Osvaldo Zárate quien en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió a la nota y dejó en claro que “así como sucede en el sur del país, las provincias del norte también queremos una tarifa diferencial”.

“La presentación se hizo en esta línea que tiene toda la oposición y en particular la Unión Cívica Radical de ver cuál puede ser la solución que le encontramos a la suba de tarifas en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones donde el calor es excesivo con temperaturas que superan los 40°”, comenzó explicando el legislador provincial.

Y siguió: “en la Cámara de Diputados de la Nación hay un proyecto de Ley impulsado por Ricardo Buryaile y varios legisladores más que están en la Comisión de Energía, donde se subsidie el costo de la energía eléctrica a provincias como la nuestra. Este pedido responde a que en el sur del país hay una tarifa energética de zona fría que subsidia el gas, eso fue impulsado por el oficialismo y avalado por la oposición”.

Señaló entonces que al igual que el sur, en este país desigual, “también pretendemos que la tarifa de energía eléctrica tenga costos reducidos durante seis meses -los de máximo calor que son los de mayor consumo- no pedimos que se regale la energía, sino que tenga un subsidio nacional a través de CAMMESA”.

Asimismo, Zárate consideró que impulsan la idea porque “de esta forma le damos sustentabilidad futura a todo tipo de decisiones con respecto a la tarifa, aumentará la tarifa, pero el porcentaje de subsidio se mantendrá; esto nos va a permitir a los formoseños que en esta época de máximo consumo el golpe al bolsillo no sea tan fuerte como hasta ahora”.

“Ahora están facturando los meses de enero a febrero a tarifa plena, es decir, con los aumentos que tuvo de enero a febrero, y las que llegan en este momento son temerarias con 300 y 400% de subas, y al sector que más golpea es al comercial donde por más que haya un subsidio el costo pleno de la tarifa es tremendo”, lanzó.

Finalmente dejó en claro que “nosotros planteamos un 30% de subsidio, aunque esto está abierto a la discusión porque hay que escuchar a la Nación, de hecho los gobernadores de Corrientes, Formosa y Chaco, entre otros, plantearon en las reuniones del Norte Grande una tarifa diferenciada, y en esta sintonía es la que estamos trabajando”.

