Así era Laura Ferrari, el odiado personaje que Penélope Cruz interpreta en su nueva película

La actriz Penélope Cruz ha tenido muchas caras a lo largo de su carrera. La de Silvia en Jamón jamón, su primer gran papel, la de Macarena Granada en La niña de tus ojos, por la que obtendría su primer Goya, o todas las de las películas de Almodóvar, desde Volver hasta Madres paralelas, la última colaboración entre ambos y por la que llegó a estar nominada al Oscar a mejor actriz. En definitiva, una galería de personajes icónicos que la han convertido en una de las actrices más respetadas no ya solo en nuestro país sino en todo el mundo.

En su última película, Ferrari, Penélope Cruz se enfrenta a uno de sus personajes más complicados en toda su carrera, que ya es decir. Y no lo decimos que nosotros, que también lo pensamos, sino que lo ha reconocido la propia actriz en una entrevista reciente, en la que hablaba de la dificultad de encarnar a un personaje como la esposa de Enzo Ferrari, una mujer incomprendida y que fue tremendamente despreciada en Italia. Con una descripción así, la actriz ganadora del Oscar por Vicky Christina Barcelona tenía que prepararse a conciencia para tratar de entenderla como nadie lo había hecho hasta ahora.

“Como había muy poca documentación sobre ella, llegué un mes antes del rodaje para conocer a gente que la conocía bien”, desvelaba Penélope Cruz en la entrevista de El Hormiguero, en la que detallaba cómo se acercó al personaje. “Paraba a extraños por la calle, les preguntaba por ella y no me gustaba lo que recibía porque me llegaba una falta de compasión y de empatía muy grande hacia ella”, matizaba la intérprete, quien añadía que la reputación de la esposa llegaba a límites exagerados: “La llamaban loca, era una persona a la que todos temían, porque era muy complicada, muy oscura”

La dura historia

que había detrás

La película se ambienta en 1957, un momento culminante en las vidas de Enzo Ferrari pero también de Laura. La empresa empieza a perder mucho dinero y en las carreras no es que les vaya mucho mejor, sufriendo las bajas de pilotos que mueren en los tests. Enzo toma la decisión de negociar con compañías externas para obtener mayor financiación, pero para ello necesita que su esposa le ceda parte de sus acciones, algo que ella al principio no se toma demasiado bien.

Pero todo cambia cuando además descubre que su marido ha estado llevando una doble vida, manteniendo una relación con una mujer (Lina Lardi) fuera de su matrimonio en la cual ha tenido un hijo, Piero. Hay que tener en cuenta que el año anterior, en 1956, Laura y Enzo habían perdido a su hijo Dino, quien padecía una distrofia muscular. En la película Laura no le perdona a Enzo la muerte de su hijo, pero cuando se entera de su infidelidad todo se complica mucho más. Y es ese dolor interno el que se encarga de plasmar la actriz española. “Yo les decía si sabían que perdió un hijo por una enfermedad, que lucharon durante 20 años para salvarle y no lo consiguieron. Y que su marido creó otra familia y tuvo otro hijo, y ella no se enteró hasta que el niño tenía 7 años, y lo sabía todo Módena menos ella. ¿Dónde está la compasión por alguien así?”, defendía Cruz.