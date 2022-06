Así formaría la Argentina ante Italia para jugar la Finalissima: Messi de arranque y una baja sensible

Compartir

La Selección se enfrenta a Italia por la Copa de Campeones -popularmente conocida como Finalissima- este miércoles en Wembley. La Argentina, que buscará su segundo trofeo en la era de Lionel Scaloni, tomará el partido como una prueba de cara al Mundial de Qatar 2022 y entendiendo que no quedan demasiados partidos de cara al debut en noviembre. En este contexto, la formación sería lo más parecido a la “ideal” que planea el entrenador.

Lionel Messi, capitán y figura, saldrá de arranque en el combinado albiceleste que se enfrentará por segunda vez en cuatro años a un rival europeo. El último fue Alemania en un amistoso en 2019 y si hay que ir aún más atrás en el tiempo, el anterior había sido Francia en la derrota 4-3 que provocó la eliminación del Mundial de Rusia 2018. El futbolista del PSG estará acompañado en ofensiva de Ángel Di María y Lautaro Martínez, dos piezas fundamentales en el equipo.

En el arco estará Emiliano Martínez, quien pese a ausentarse en el último compromiso del Aston Villa por una dolencia en una de sus rodillas dirá presente en Wembley. Justamente, en conferencia de prensa este martes el arquero descartó que vaya a operarse: “No lo necesito. Es un dolor en el (tendón) rotuliano que tengo desde los 17 años. En los últimos tres años, que fueron sin parar, se agravó, pero haciendo un tratamiento con los doctores irá bien. El 17 de julio estaré en la pretemporada con el Aston Villa. No tengo que hacer nada, estoy perfectamente bien”.

En la defensa se pararían Nahuel Molina, Cristian Romero (ya recuperado), Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Con esto quedaría confirmado que Gonzalo Montiel, otros de los laterales citados por el entrenador, hoy es tenido en cuenta como variante en el esquema y no como titular. Aunque todo puede cambiar de aquí a noviembre. Por otra parte, la ausencia de Marcos Acuña se debe a no estar fisicamente de la mejor manera.

La gran ausencia será la de Leandro Paredes, quien aún no se encuentra al 100 por ciento físicamente después de su operación y, si bien acompaña al grupo en esta Fecha FIFA, no será de la partida. Su lugar sería ocupado por Guido Rodríguez, algo ya habitual en la selección argentina. Por delante del volante central se ubicarán Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso.

Cabe recordar que el domingo el equipo de Scaloni tendrá otra prueba ante Estonia. Este rival de menor jerarquía le serviría al técnico para rotar algunos nombres y darle lugar a otros futbolistas. Si bien aún se desconoce la formación para ese duelo, se espera un cambio prácticamente total en los titulares.

Por el lado, Roberto Mancini inicia el proyecto de cara al Mundial 2026 tras haber quedado eliminado del repechaje rumbo a Qatar 2022 luego de caer sorpresivamente ante Macedonia del Norte por 1-0. El técnico, que no puede contar con Ciro Immobile o Federico Chiesa, ambos ausentes por lesión, apostará a un mix entre jugadores experimentados y jóvenes.

De esta manera, formaría con Gianluigi Donnarumma en el arco; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni y Emerson en la línea de defensores; El mediocampo conformado por Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti y Federico Bernardeschi; mientras que arriba Andrea Belotti y acompañaría a Lorenzo Insigne. Además, habrá minutos para Giorgio Chiellini, de 37 años, quien jugará su último partido con la Azzurra.

