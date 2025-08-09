Así fue el primer encuentro de Jason Momoa y su suegro Ricardo Arjona

Jason Momoa compartió una anécdota personal relacionada con su relación con Adria Arjona y el primer encuentro con el padre de su pareja, el reconocido músico guatemalteco Ricardo Arjona.

Durante una entrevista en el programa Despierta América, relató cómo se preparó para ese momento y el impacto emocional que tuvo el intercambio de un regalo especial con el artista.

El encuentro entre Momoa y Arjona ocurrió en un contexto particular: dos días antes de que el actor tuviera que afrontar la experiencia de conocer al novio de su propia hija, Lola Iolani.

“Antes de conocer al novio de mi hija, conocí a Ricardo”, explicó Jason Momoa con una sonrisa. “Así que me enfoqué en cómo serían las cosas con Ricardo, y salió fenomenal”.

La coincidencia temporal suscitó una reflexión en Momoa. Según contó, la amabilidad recibida por parte de Ricardo Arjona influyó en la manera en que él mismo se comportó después con el novio de su hija.

“Tal vez fui un poco más elegante con el novio de mi hija”, bromeó el actor, “porque me trataron muy bien cuando conocí a Ricardo”.

Además, el intérprete decidió expresar su consideración llevando un regalo con carga personal. “Le llevé mi guitarra favorita”, reveló en la entrevista, visiblemente emocionado.

La historia fue más allá del simple presente, ya que la guitarra fue utilizada posteriormente por el cantante durante un concierto en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

“Él la tocó en el Madison Square Garden”, afirmó el actor. “Fue realmente hermoso. Me encantó. Pensé… Dios mío, está tocando mi guitarra”.

El gesto tuvo un valor especial para Jason Momoa, quien resaltó el carácter artístico de ambos y la dificultad de encontrar un obsequio apropiado para alguien como Ricardo Arjona.

“Quieres darle todo a un hombre que ya lo tiene todo musicalmente hablando. Solo espero que le haya gustado”, confesó el actor.

La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona comenzó en 2021 durante la filmación de la película Sweet Girl.

Aunque la química se manifestó entre ambos desde el inicio, optaron por mantener su vínculo en la intimidad hasta que, en mayo de 2024, Jason publicó una fotografía en Japón junto a Adria con la leyenda “Mi amor” en redes sociales.

El romance se produjo después de que ambos atravesaran separaciones previas: Momoa finalizó su divorcio con Lisa Bonet en enero de 2024 y Arjona se separó de Edgardo Canales en 2023.

Desde entonces, la pareja comenzó a mostrarse en eventos públicos, siempre resaltando una dinámica de cercanía y autenticidad.

Jason Momoa asistió junto a Adria Arjona y su madre, Coni Momoa, al estreno de Minecraft en México, donde ella mostró nuevamente su vínculo familiar al preparar tortillas durante el viaje, una experiencia que el propio Momoa calificó de memorable.

Adria Arjona ofreció un vistazo a su relación con Jason Momoa

Adria Arjona ofreció a sus seguidores un testimonio poco frecuente sobre su vida privada a través de una publicación en Instagram por el cumpleaños número 46 de Jason Momoa.

“Feliz cumpleaños mi amor”, escribió Adria junto a una serie de imágenes que muestran momentos de la pareja en la playa, paseos en motocicleta y caminatas en el campo. “No hay nada que ame más que hacer vida a tu lado”.

En su mensaje, Arjona destacó la afinidad que siente con Momoa por la actitud compartida ante la vida. “Por un año más de ser salvajes y libres y por siempre crecer jóvenes. Te amo tanto, babii”, sostuvo.

En el mismo homenaje, la actriz celebró el estreno de la nueva serie de Jason, Chief of War: “Feliz día de @chief.of.war también. Muy emocionada para que el mundo vea en lo que has puesto tu corazón y alma los últimos años”.