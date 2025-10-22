Así fue la noche gourmet de Rod Stewart en Buenos Aires: asado, malbec y cultura argentina antes de sus tres shows

Rod Stewart eligió sumergirse en la cultura porteña antes de sus esperados conciertos en Buenos Aires. El legendario músico escocés, acompañado por su esposa Penny Lancaster y los integrantes de su banda, disfrutó de una cena de nueve pasos en uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad. El asado braseado fue el plato preferido de Stewart durante la velada, que concluyó con una copa de malbec, reflejando su aprecio por los sabores locales y el ambiente íntimo que compartió con su círculo más cercano. En un mostrador de cocina junto al fuego, el artista y su grupo experimentaron lo mejor de la herencia culinaria argentina del asado en el exclusivo reducto de la calle Gorriti en el barrio de Palermo. Según pudo saber Teleshow, el menú elegido por Stewart tiene un valor de 135 mil pesos.

La visita del cantante a la capital argentina se enmarca en su gira “One Last Time”, que lo llevará al escenario del Movistar Arena este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de octubre. Esta serie de conciertos marca el cierre de las giras a gran escala para el artista, quien ha recorrido Europa, Asia y Estados Unidos con un éxito rotundo, posicionando su tour entre los veinte más importantes del mundo en 2024. El repertorio de cada noche incluye grandes éxitos de su carrera, como “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “Have I Told You Lately That I Love You”, “Forever Young”, “Tonight’s the Night” y “Rhythm of My Heart”, junto a una producción escénica que reafirma su estatus como uno de los artistas en vivo más destacados de la actualidad.

La relación de Stewart con el público argentino comenzó en 1989, cuando debutó en el estadio de River Plate. Desde entonces, ha regresado en varias ocasiones, incluyendo presentaciones en Mar del Plata y en el Centro Costa Salguero en 2018. Su última vez fue en octubre de 2023, cuando volvió a brillar en el país con un concierto a plena emoción en GEBA. Ahora, con más de seis décadas de trayectoria y más de 250 millones de discos vendidos, el cantante escocés ofrecerá en Buenos Aires un espectáculo que combina sus clásicos de siempre con temas actuales y versiones que han conquistado las listas internacionales.

En entrevistas recientes, Stewart ha compartido reflexiones sobre su presente y futuro. A sus 80 años, el artista asegura que, aunque esta gira representa el final de las grandes travesías, no contempla el retiro de la música. “Este será el final de las giras a gran escala para mí, pero no tengo ningún deseo de retirarme”, expresó en un mano a mano con la revista People. Con humor, destacó su vitalidad: “Tengo 80 años, una cabellera completa y puedo correr 100 metros en 18 segundos”. Sin embargo, reconoce que su enfoque ha cambiado respecto a décadas anteriores. “Ya no soy como en los 70 y 80. No puedo quedarme despierto toda la noche, emborracharme y volverme loco, y aun así tener mi voz intacta. Ahora tengo que protegerla”, explicó, subrayando la importancia de los cuidados y la disciplina en esta etapa de su vida.

El lanzamiento de su álbum número 33, “Swing Fever”, en colaboración con Jools Holland, y la reciente finalización de una residencia de 13 años en Las Vegas, demuestran que Stewart sigue más activo que nunca. Entre sus próximos proyectos, mencionó la grabación de un disco de country y otro de material original. Además, ha adoptado nuevos hábitos para preservar su voz, como dejar el alcohol, lo que, según él, ha mejorado notablemente su rendimiento vocal. “Es más sencillo mantener mi voz en buen estado. Ha estado en excelente forma el último año, desde que dejé el alcohol”, afirmó. En su vida cotidiana, el cantante dedica tiempo al ejercicio, el deporte y su familia, valorando especialmente su relación con Penny Lancaster y sus ocho hijos.

Consciente del paso del tiempo, Stewart mira hacia adelante con serenidad y optimismo, decidido a aprovechar cada momento y a seguir disfrutando de la música y la vida junto a sus seres queridos. Su paso por Buenos Aires quedará otra vez como un símbolo de rock clásico y reinventado a través de décadas de trabajo arduo y del talento intacto.