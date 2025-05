Así luce Hilary Swank, 20 años después del estreno de Million Dollar Baby

Pasaron dos décadas desde que Hilary Swank protagonizara Million Dollar Baby, uno de esos papeles que definen carreras y por el cual fue galardonada con su segundo premio Oscar. En este tiempo, Swank, hoy de 50 años, transitó una vida colmada de cambios significativos tanto en lo personal como en lo profesional. Desde el estreno de la película, continuó desafiándose a sí misma en la pantalla, al tiempo que exploró nuevos horizontes en su vida personal, incluyendo la maternidad y la reflexión sobre su legado en Hollywood.

¿Cuántos años tenía

Hilary Swank cuando

filmó Million Dollar Baby?

Hilary Swank tenía 30 años cuando asumió el desafiante papel de Maggie Fitzgerald en Million Dollar Baby. La película, dirigida por Clint Eastwood y estrenada en 2004, significó un punto de inflexión en su carrera. Para encarnar a una boxeadora decidida y talentosa, Swank se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento que implicó aumentar de peso para ganar masa muscular.

Este proceso significó cuatro horas diarias de entrenamiento, seis días a la semana, lo cual no solo le permitió interpretar de manera convincente su personaje, sino también aprovechar su capacidad física como actriz. Swank ya había ganado reconocimiento por su papel en “Boys Don’t Cry” (1999), por el cual también recibió un Oscar, pero “Million Dollar Baby” consolidó su reputación como una actriz capaz de transformarse físicamente para sus personajes.

Hilary Swank tenía 30 años cuando asumió el desafiante papel de Maggie Fitzgerald en Million Dollar Baby. La película, dirigida por Clint Eastwood y estrenada en 2004, significó un punto de inflexión en su carrera. Para encarnar a una boxeadora decidida y talentosa, Swank se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento que implicó aumentar de peso para ganar masa muscular.

Este proceso significó cuatro horas diarias de entrenamiento, seis días a la semana, lo cual no solo le permitió interpretar de manera convincente su personaje, sino también aprovechar su capacidad física como actriz. Swank ya había ganado reconocimiento por su papel en “Boys Don’t Cry” (1999), por el cual también recibió un Oscar, pero “Million Dollar Baby” consolidó su reputación como una actriz capaz de transformarse físicamente para sus personajes.

El éxito de Million Dollar Baby supuso para Hilary Swank un momento de consagración profesional. Ganar su segundo Oscar como Mejor Actriz Principal la llevó al reducido grupo de mujeres en la historia del cine que logró múltiples galardones en esa categoría a una edad relativamente joven.

La actriz fue aclamada por su actuación y por su compromiso con el papel, que involucró no solo un aspecto físico impresionante, sino también una interpretación emotiva y conmovedora de una joven boxeadora.

Este papel reafirmó su preferencia por interpretar personajes que enfrentan adversidades y luchan incansablemente por sus sueños, un tema recurrente en su filmografía. El reconocimiento público y de la crítica reforzó en Swank una confianza renovada en sus capacidades interpretativas, permitiéndole elegir proyectos con un mayor sentido de libertad y experimentación.

Cómo siguió la trayectoria de Hilary Swank tras filmar Million Dollar Baby

Después del impacto de Million Dollar Baby, la carrera de Hilary Swank presentó una serie de altibajos. La actriz continuó buscando roles que le brindaran la oportunidad de desafiar las expectativas tradicionales y demostrar su versatilidad. Participó en películas de ciencia ficción como “El núcleo” (2003) y colaboró con directores renombrados como Chris Nolan en “Insomnia” (2002) y Sam Raimi en “Premonición” (2007).

Sin embargo, también enfrentó fracasos críticos y comerciales en proyectos como “La dalia negra” (2006) y “Amelia” (2009). A mediados de la década de 2010, sus proyectos comenzaron a disminuir en cantidad, pero Swank aprovechó una pausa para recalibrar su dirección profesional. Regresó con fuerza en la serie “Trust” (2018) y continuó explorando distintas facetas en el ámbito profesional que abarcaban desde películas hasta producciones televisivas.

La vida personal

de Hilary Swank

Hilary Swank llevó su vida personal con un enfoque que destaca la resiliencia y la búsqueda de equilibrio entre su carrera y su familia. Luego de un matrimonio de ocho años con Chad Lowe que culminó en divorcio en 2007, Swank reflexionó sobre las complejidades de equilibrar el éxito profesional con las relaciones personales, como comentó en una entrevista reciente con Harper’s Bazaar.

Proveniente de un entorno modesto, enfatizó cómo su ascenso desde una “chica de un parque de casas rodantes” le inculcó una fuerte ética de trabajo y perseverancia.

En un desarrollo importante de su vida, en 2018, Swank se casó con el emprendedor Philip Schneider y, junto a él, se convirtió en madre de gemelos en 2023. En la conversación con Harper’s Bazaar, la actriz reveló que la maternidad llegó en un momento ideal de su vida. A los 37 años, había tomado la decisión de congelar sus óvulos, una elección que describió como una de las mejores de su vida, permitiéndole convertirse en madre más adelante sin la presión de los plazos biológicos.

Swank compartió cómo esta decisión la preparó para este capítulo de maternidad a los 48 años, brindándole nuevas perspectivas y una comprensión más profunda del tiempo y la familia.