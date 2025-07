Así luce hoy Jack Gleeson, el odiado Joffrey Baratheon de «Game of Thrones»

Jack Gleeson, conocido internacionalmente por interpretar a Joffrey Baratheon en la serie Game of Thrones, reapareció en la pantalla con un rol en la cuarta temporada de Sex Education en 2023. Habían pasado nueve años desde su último papel en la televisión.

Le mencionada participación marcó su regreso más visible a la actuación desde su salida de la emblemática serie de HBO.

Sobre la elección de artista para el papel de Joffrey, los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, relataron que en un principio se le pidió a Gleeson que fuera un doble para otro candidato.

Sin embargo, su actuación cambió el curso del casting. “Cuando llegó el momento de la audición, fue como si encendiera un interruptor y se convirtiera en el adolescente más despreciable del planeta”, recordó Benioff.

Y añadió: “Es genuinamente una de las personas más amables que he conocido”.

El impacto de Joffrey en los seguidores de la serie fue inmediato. Weiss destacó el efecto perturbador que la actuación de Jack Gleeson generó en el público y reconoció que buena parte de la respuesta se debió al talento del intérprete.

A pesar de que el programa ganador del Emmy catapultó su carrera, la estrella optó por alejarse de los reflectores tras finalizar su participación. Se dedicó a su formación académica y trabajó en teatro independiente.

“No creo que quiera hacer más actuación profesional”, declaró en 2012. “Me gustaría ser académico, profesor de filosofía si es posible. Quizás hacer una maestría en hebreo antiguo y un doctorado, si consigo entradas”.

El propio actor aclaró más tarde que, pese a la reputación de su personaje, no ha sido blanco de hostilidad en la calle.

“Nadie me ha dicho nunca algo desagradable. Más bien la gente me pregunta: ‘¿Estás bien? Escuché que te acosan en la calle’. Y respondo: ‘¡No! Todos han sido realmente amables’”, aseguró.

La decisión de alejarse de la actuación profesional no estuvo motivada por una mala experiencia en la serie, según Gleeson.

En una conferencia en University College Dublin, explicó: “Realmente se redujo a que ya no disfrutaba tanto la actuación como solía. Por alguna razón, se volvió un poco mecánico y menos apasionante al empezar Game of Thrones”.

En ese sentido, detalló que la transición de un hobby a una profesión generó presión, restándole satisfacción al proceso creativo.

En Sex Education, Gleeson interpreta a Dodgy Mo, un amigo del personaje Sean Wiley, hermano de Maeve, en una trama marcada por el fallecimiento de la madre de ambos.

Aunque Mo solo aparece en breves escenas, su carácter introduce un elemento humorístico en medio de una narrativa densa.

El actor logra integrar a Mo de manera fluida al universo de la serie, gracias a una caracterización que difiere por completo de la imagen que dejó en Game of Thrones.

En este nuevo papel, el intérprete dejó atrás al despiadado rey adolescente para encarnar a un joven relajado y poco problemático, mostrando una faceta diferente.

Detrás de una peluca larga y un bigote, Dodgy Mo evidencia el rango cómico de Gleeson y confirma que el actor sigue siendo capaz de desaparecer dentro de sus personajes.

Además de Sex Education, participó en una adaptación de la BBC de The Famous Five, dirigida por Nicolas Winding Refn, donde dio vida a Wentworth, y en el thriller de acción irlandés In the Land of Saints and Sinners, dirigido por Robert Lorenz y protagonizado por Liam Neeson y Ciarán Hinds. Esta última película tuvo su estreno en la edición 2023 del Festival de Cine de Venecia.

Dese el ámbito personal, Jack Gleeson contrajo matrimonio con Róisín O’Mahony, su novia de largo tiempo, en la Iglesia del Sagrado Corazón en The Glen, Ballinskelligs, condado de Kerry, Irlanda.