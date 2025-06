Así quedó la exclusiva mansión de Pampita en Nordelta después de la remodelación

Carolina Pampita Ardohain volvió a cautivar a sus seguidores con una impresionante remodelación de su hogar en Nordelta, un lugar que ahora vuelve a unir elegancia y modernidad gracias a su cuidadosa atención al detalle. Con un estilo minimalista que es reflejo de su personalidad, la modelo argentina transformó su mansión incorporando elementos que la dotan de un aire sofisticado y cálido.

La modelo eligió una paleta de colores suaves y tranquilos, donde el beige, el gris y el blanco se funden en forma armoniosa para crear espacios relajantes. La renovación destaca particularmente por los cuadros que adornan las paredes de la casa; cada obra, una representación en blanco y negro de paisajes minimalistas, agrega una serenidad visual que complementa a la perfección las líneas limpias y modernas del mobiliario de su hogar.

Cabe destacar que la remodelación no se detiene en los elementos decorativos de las paredes. En su baño principal, Pampita añadió un imponente espejo horizontal que no solo amplía el espacio sino que también aporta un toque de lujo y amplitud. Los textiles, cuidadosamente seleccionados, destacan por su suavidad y tonos naturales, con almohadones en matices arena y maíz que brindan una agradable calidez.

Estos cambios no solamente embellecen cada rincón de la casa, sino que también mantienen fiel la esencia de lo que la modelo busca transmitir en su hogar: un refugio moderno pero acogedor, que invita a la tranquilidad y al disfrute de la vida familiar. Así, compartido mediante sus redes sociales estas transformaciones, donde se pueden apreciar, entre otros detalles, una cocina renovada con muebles grises y una suntuosa mesada de mármol carrara que irradia sofisticación.

Este nuevo capítulo en la decoración de su hogar en Nordelta muestra la evolución de Pampita en el diseño de interiores, un área en la que ya había incursionado anteriormente con su propia línea de muebles. La casa, constantemente vista como un reflejo de su estilo impecable, sigue siendo un santuario donde la estética y la funcionalidad se encuentran para crear un espacio que es verdaderamente un hogar.

En las últimas horas también el nombre de la jurado de Los 8 escalones estuvo en el centro de la escena, al ser parte de una deslumbrante fiesta de cumpleaños organizada en honor a su pareja, Martín Pepa, en Windsor, cerca de Londres. Este evento se destacó por el lujo y el afecto con que fue planificado, enmarcado en la espléndida mansión estilo Tudor de Juan y Juana, hermano y cuñada de Martín Pepa, respectivamente.

El ambiente de la celebración fue un reflejo de exclusividad y calidez. Los invitados disfrutaron de una cena al aire libre bajo un gazebo florecido, que destacaba por sus detallados candelabros de plata y platillos personalizados, creando una atmósfera íntima y memorable. La velada incluyó una tradicional picada criolla al atardecer seguida de un banquete, culminando con un exquisito tiramisú.

El look de Pampita fue uno de los aspectos más comentados durante la celebración. Con un vestuario digno de una estrella, lució un vestido negro diseñado por Gone, que resaltaba su figura con un escote halter y una abertura lateral. Un detalle que otorgó un toque de glamour adicional fue la capa que colgaba de sus hombros. Completó su atuendo con sandalias a juego, cabello ondulado y un maquillaje que destacaba su mirada, reafirmando su estatus como ícono de la moda.

Martín Pepa también se mostró atento a cada detalle, asegurándose de que las amigas cercanas de Pampita pudieran asistir a la celebración, cubriendo los pasajes necesarios para su presencia en este distinguido evento. Entre las invitadas destacaron figuras como Matilde Grobocopatel, Male Zermoglio, María Alberó y su hija Mía, además de Oriana Montanelli y Estefanía Novillo, lo que subrayó el gesto generoso de Pepa.

Las publicaciones en redes sociales y los relatos de los asistentes exhibieron a una Pampita disfrutando de Londres en compañía de Pepa, incluyendo un elegante paseo por el club The Roof Gardens. Este evento no solo brilló por su exclusividad sino que también reforzó la imagen de la modelo como referente de estilo y sofisticación, tanto en su vida diaria como en eventos especiales.