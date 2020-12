Asisten a adulta mayor que se encuentra internada en el Hospital de la Madre y el Niño

Compartir

Una de las anteriores pandemias registradas se produjo en el 2009 con la gripe aviar. No fue la primera en la historia, pero entonces las redes sociales estaban floreciendo en la sociedad. La del Covid-19 es la primera en la que se describen todos los acontecimientos en tiempo real. En los últimos meses han sido canales desde donde han coexistido los mensajes racionales y oficiales para combatir el problema sanitario con una catarata de falsedades que solo pretenden desinformar a la población. Así aparecen con mucha fuerza las llamadas -fake new- o noticias falsas que se aprovechan de la desesperación y preocupación de los usuarios, que se encuentran con las defensas bajas. Las plataformas de algunos medios periodísticos también han puesto su granito de arena para ayudar en la crisis del coronavirus de origen chino.

En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo, se continúa trabajando y de esta forma, se han podido resolver las problemáticas que aquejan a centenares de ciudadanos, entre los que se encuentra la Sra. Norma Isabel Rigonatto, quien continúa internada en el Hospital de la Madre y el Niño en la Sala 1 a consecuencia de que se le detectaron problemas ginecológicos por la cual fue intervenida quirúrgicamente y hasta se le llegó a amputar una pierna.

Según indicación de los médicos, la misma se encuentra debidamente medicada y aún debe ser nuevamente operada. Es aquí donde la –Dirección de Salud y Medicamentos- de la Defensoría del Pueblo, a través del Asesor Letrado Dr. Leonardo Sánchez, visitó a la misma y dio cuenta de la gran lucidez que posee esta persona a pesar de los inconvenientes en su salud, “y lo único que desea y anhela la abuela Norma es regresar a su casa”. Pero ello, no es nada simple, su vivienda del Barrio 2 de Abril, Casa 16. Mz 19. Sector C, frente a la Escuela Nº 380, se encuentra cuidada por el hijo de su hermano con la finalidad de evitar intrusos o robos.

La mujer manifestó que ella que cobra dos sueldos, uno como jubilada de Vialidad Provincial y otro como miembro de una Asociación de Monjas. La misma, no posee a la fecha esposo ni tampoco hijos, solo un hermano el Sr. Néstor Rigonatto que se domicilia en Fortín Yunká 1040, el que es una persona de edad y con problemas de salud.

Desde el organismo de la Constitución se entablaron contactos con ambos, “dadas las falsedades e informaciones y trascendidos incorrectos que se han publicado en las redes sociales”. De esta manera, se pudo constatar Institucionalmente que, actualmente el sobrino la visita en el Hospital antes citado, y el hermano, tendría poder suficiente y legal para cobrar sus acreencias, por lo cual, se solicitaron Informes que hasta ahora determinan la existencia únicamente de un Beneficio Social del ANSES en el Banco Formosa SA, el cual, donde no existe movimiento y las acreencias se acumulan a la fecha; es por ello que, se esperaran los resultados de otras requisitorias, para conocer si esta persona es beneficiaria de alguna jubilación o pensión.

Por otro lado, existe desde hace tiempo una Acción Judicial de Curatela iniciada bajo la carátula: “Norma Isabel Rigonatto S / Restricción de la Capacidad. Expte Nº 1064/17. Juez de Trámite: Dra. Silvia Graciela Córdoba del Excelentísimo Tribunal de Familia”.

En ese marco, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca añadió que, el sobrino de la misma, “nos manifestó que la Sra. Rigonatto padece de esquizofrenia y que por indicación de su médico el Dr. Enrique G. Manera hace un tiempo la derivó a un geriátrico para que tenga mayores y mejores atenciones y cuidados, lugar del cual habría salido inconscientemente y siendo luego nuevamente alojada en otro Centro de Atención, este año ubicado frente una distribuidora de gas envasado”.

“En la actualidad la Sra. Rigonatto Norma tiene 3 cuidadoras del IASEP que le brindan asistencia de lunes a sábados y una de ella los domingos de 06 a 22 hs. En este contexto, su hermano y el sobrino esperan que ella tenga la posibilidad de que vuelva a su casa, pues es el lugar al cual ella desea fervientemente regresar, pero para ello, son conscientes de que debe contar con todas las atenciones médicas necesarias y las autorizaciones de los facultativos que la están tratando, de modo tal que, la misma posea todas las atenciones necesarias que un adulto mayor merece y debe tener”.

