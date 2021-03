Asistencia a productores bananeros de Naineck

Compartir

Ayer por la mañana, en la Colonia Ceibo Trece de Laguna Naineck, tuvo lugar la primera jornada de asistencia con fertilizantes (Urea) a paipperos que producen bananas, a cargo del Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA en conjunto con la Municipalidad local.

Asistieron el subsecretario de Producción Sustentable Ingeniero Alejandro García, el titular del PAIPPA Carlos Sotelo, los diputados provinciales Carlos Hugo Insfrán y Jorge Román, el intendente de Laguna Naineck Julio Murdoch.

La jornada contó con la presencia además de la delegada local del PAIPPA Norma Galeano, concejales, funcionarios de la Municipalidad y técnicos regionales.

La actividad se realizó en la escuela primaria N°313 y participaron funcionarios locales, provinciales, del PAIPPA y más de cien productores que recibieron dichos fertilizantes.

El subsecretario de Producción Sustentable, Alejandro García, indicó que, en la región Subtropical Norte, hay más de 640 productores de bananas, de los cuales más del 80% cuentan con menos de cinco hectáreas, es decir, “son paipperos”.

“Esta asistencia consiste en la entrega de 100 kilos de urea por hectárea, hasta tres hectáreas, por lo cual más de 500 productores van a ser beneficiados”, señaló.

Además, el funcionario detalló que, en dicha región, son más de 2400 hectáreas en las que se producen bananas y se trata de una zona que en los últimos años viene creciendo 150 hectáreas por año aproximadamente.

“Hay una importante participación de instituciones como el CEDEVA, que provee a los productores de plantines, vitroplantas de sanidad controlada, con asistencia técnica con capacitación en la producción primaria, en la sanidad a lo cual se suman los técnicos de nuestro Ministerio de la Producción y los promotores del Instituto PAIPPA”, relató; y aseveró: “es un trabajo integral de todas las instituciones que están trabajando en la región”.

En ese sentido, García confirmó que, la actividad inició este jueves, pero se extenderá por tres días más en la localidad de Laguna Naineck; y anticipó que, la semana entrante, harán lo mismo en otros lugares como Riacho He Hé, Siete Palmas, Laguna Blanca, entre otras, donde se lleva adelante el cultivo de bananas.

Por su parte, el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, expresó “la alegría de los productores con esta continuidad de asistencia productiva que tiene el gobierno provincial en apoyo a la producción bananera”.

“En provincias como Salta, la producción bananera está en manos de 15 o 20 grandes productores, en nuestra provincia la misma área está en manos de 640 productores, esto nos da una idea de que es un cultivo social, lejos de desaparecer, con una superficie cultivada en aumento, porque en la campaña 2019-2020, se incrementó en más de 400 hectáreas”, precisó.

En esa línea, aseguró que “esto no es casualidad”, sino “causalidad de esta política activa en materia productiva”, a través de la transferencia tecnológica por parte del CEDEVA, la asistencia con fertilizantes, insumos, el trabajo coordenado con el Ministerio de Producción, el PAIPPA y el municipio.

“Es parte de la diversificación productiva que esa política productiva esté incentivando a la provincia”, manifestó.

También, Murdoch explicó que, desde el municipio ponen a disposición de los productores toda la logística para, por ejemplo, la fumigación.

“Tenemos nuestra maquinaria, el productor requiere el servicio y es un ínfimo costo que cubre sólo el combustible, reduce en un 70% lo que es un servicio privado. Con eso permite la sanidad, el aumento de la calidad y en épocas de cosechas asistimos los días de lluvias en caminos rurales, aseguramos que la cosecha llegue a los centros de empaque”, describió.

Y argumentó: “es un trabajo coordinado que se hace con todos los organismos aquí presentes, de apoyo logístico permanente, nosotros formamos parte de esa comunidad rural organizada que tiene una fecunda tarea en la producción de alimentos de nuestra localidad”.

A su turno, Bartolomé Ayala, productor bananero de la región, relató: “la asistencia en definitiva ya es una cosa de años atrás que venimos recibiendo los productores, pero la modalidad es nueva, ya que al recibir el fertilizante pagamos con productos agrícolas, en este caso bananas, que en estos meses tiene un pico de baja rentabilidad y venta, pero el gobierno absorbe para el plan NUTRIR”.

Y agregó: “es una satisfacción para nosotros porque en estos tiempos tiende a decaer mucho y se echa a perder, generalmente sirve como forraje, en este caso a mí me viene muy bien que el gobierno absorba en esos tiempos para el consumo humano, que es para lo que trabajamos los productores”.

En lo que respecta a su trabajo, dijo que es “un emprendimiento familiar de hace un tiempo” que se está afianzando en su lote. Él cuenta con tres hectáreas y medias y su hermano con la misma cantidad y trabajan la misma tierra que pertenecía a su madre.

“Continuamos con esta tarea que nos gusta, sabemos hacer y es la forma en que acompañamos al país y al gobierno”, esbozó.

Asimismo, Pablo Tande, también productor de la localidad, aclaró que se dedica a la producción orgánica de alimentos, es decir, sin productos químicos; a excepción de la banana que sí lleva fertilizante.

“Yo estoy en un lugar privilegiado, esta es una herencia que recibí de mis padres, lo estoy tratando de explotar a mi manera. Mis viejos fueron productores, yo estuve ausente 35 años de mi terruño, pero al recibir una herencia vengo donde realmente me enseñaron lo que es esto y siempre me encantó y tuve la suerte de volver y realizar de a poco esto”, comentó.

