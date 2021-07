Asistencia: el movimiento Raúl Castells reclamó a Formosa que deje entrar camión de mercadería

Compartir

Ayer por la mañana, el movimiento MIJD (Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad), se movilizó desde la Plaza San Martín en el marco de una jornada de protesta a nivel nacional con el fin de reclamar la entrega de mercadería para los merenderos dependientes del movimiento. Hicieron entrega de un petitorio en Casa de Gobierno.

En ese sentido Adriana, una de las referentes, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que “estamos marchando a Casa de Gobierno, tenemos una marcha nacional y vamos a aprovechar para hacer llegar nuestro petitorio de entrega de alimentos que se nos ha cortado desde nación y por eso queremos solicitar una ayuda provincial ya que los chicos no tienen la culpa, necesitamos que el gobierno provincial también esté presente”.

Asimismo dijo que a los merenderos que poseen asisten unas 60 personas, a excepción del que está ubicado en el barrio 7 de Mayo donde concurren unos 150 chicos y el Namqom que recibe más o menos la misma cantidad.

En total son 20 merenderos en capital y en el interior poseen más en Clorinda, Ibarreta y Pirané.

De la misma forma dijo desconocer las razones por las que está truncado el envío de mercadería “por eso estamos haciendo la marcha para saber el motivo, no solo es en Formosa, hay unas cuantas provincias que no están recibiendo y distintas agrupaciones que también están marchando por lo mismo”.

Subrayó además que “en abril habíamos presentado una nota pero no tuvimos respuesta así que ahora estamos queriendo entregar a Casa de Gobierno ya que sería la máxima autoridad”.

Para finalizar expresó que “necesitamos más que nada mercaderías, si nos pueden ayudar con instrumentos para la cocina está bien, eso pone cada merendero, no nos da nadie. Sin dudas el aumento de asistencia es notoria”.

