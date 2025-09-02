Asistentes de los Gimnasios Terapéuticos coincidieron en que este espacio «nos cambió la vida»

En el marco de los festejos por los 25 años de los Gimnasios Terapéuticos, que se realizó ayer en el Estadio Cincuentenario, los protagonistas de estos espacios coincidieron que asistir a ellos les mejoró la calidad de vida en diversos aspectos.

En principio, Yolanda del Gimnasio de Pirané, celebró estar presente para festejar estas bodas de plata y aseguró que formar parte de ellos le cambió “absolutamente todo” porque “es muy lindo, acogedor, las profesoras son excelentes”.

Por su parte, Sara, aseguró que “cuando yo estaba en la casa, después de la jubilación, casi deprimida, me entero del Gimnasio Terapéutico, empiezo a integrar al grupo y cambió en 360 grados mi vida. El gym es todo. Nos da vitalidad, nos da fortaleza, nos da socialización, nos da todo”.

Al mismo tiempo hizo extensivo su agradecimiento al Gobernador por “ingresarnos en su plan a las personas grandes como nosotros que no teníamos espacio antes y nos quedábamos en la casa”, sin embargo, “hoy tenemos donde divertirnos y hasta enamorarnos”.

De igual forma, Amelia Herrera, del Gimnasio de Villa General Güemes expresó que “es un hermoso lugar donde uno se divierte, descarga las energías negativas, fortalece los músculos del cuerpo, y se siente genuinamente bien”.

Por otro lado, Suny Romano de Misión Laishí, agradeció por poder compartir los 25 años de “este hermoso Gimnasio” y comentó que el que está en su localidad, hace poco, cumplió un año de vida.

“Me cambió la vida, a mí y a mucha gente de Laishí. Yo tengo cáncer, me quedé en sillas de rueda hace un año y gracias a este Gimnasio Terapéutico volví a caminar, y así como yo mucha gente salió adelante gracias a este espacio”, sostuvo.

Y añadió: “Hice mi tratamiento oncológico también en el Centro de Medicina Nuclear, así que gracias a Dios y al Gobernador por este espacio”.

Asimismo, su compueblana Higinia, dijo que, personalmente, “me ayudó muchísimo porque tengo problemas en los huesos a mis 66 años”, pero, reconoció, “hoy estoy bien, no me duele nada, gracias al Gimnasio y los profesores pude salir adelante, fuimos jóvenes nuevamente”.

Rita, por su lado, agregó que “a nivel emocional me ayudó muchísimo” y por ello manifestó estar agradecida a “nuestros profes y al Intendente por darnos esta oportunidad”.

Irma Mereles, de Villafañe, coincidió en que “lo más lindo” es socializar con personas adultas de su edad; y Renata, Osorio, de la misma localidad, aseveró que puede estar bailando y disfrutando del evento gracias a las actividades que realiza en el Gimnasio Terapéutico.