Asma: brindaron recomendaciones médicas para prevenirlo

En el Día Mundial del Asma, el médico neumonólogo Vicente Llanes hizo referencia a esta enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias y expuso que “ahora que estamos transitando el otoño, el pulmón es protagonista”.

“El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que necesita la utilización de bronco dilatadores para revertir el cuadro y es una patología que decimos que es crónica, porque una persona con asma se puede tratar, pero no se cura y es un dato a tener muy en cuenta”, precisó.

Puntualizó que “en integrantes de la familia como papá, mamá, tía, abuela, etcétera, puede suceder que haya antecedentes de padecer dicha enfermedad, que también está muy asociada a la alergia, y después por factores genéticos. Es lo que llamamos clínicamente factores prédicos”.

A modo de ejemplo de éstos nombró a las personas fumadoras, apuntando que “inciden también los cambios climáticos, la utilización de los sahumerios, las quemazones y otras cuestiones a tenerse en cuenta”.

Indicó que “Formosa que es un lugar donde en general son frecuentes las enfermedades respiratorias”, ya que se da un ambiente particular “con mucha humedad”.

“Cuando estamos en primavera está el tema del mango y mucho polen en el ambiente”, a lo que sumó “la utilización del aire acondicionado, que hace que los hongos vivan en la temperatura entre 22 y 30 grados”.

En este punto aconsejó que “no es ideal el uso de alfombras o peluches, porque hace que un niño tenga reacciones alérgicas que están muy asociadas al broncoespasmo, los estornudos o la rinitis”, haciendo hincapié en ventilar los ambientes y no automedicarse.

“Con relación a la tos, siempre decimos que cuando se presenta algo no anda bien –advirtió-. Entonces, si se tiene tos en la infancia puede ser asociada al asma bronquial que se caracteriza generalmente por la agitación como un silbido en el pecho y muchas veces también puede ocurrir que la persona empiece a correr y tosa, con lo cual muy probablemente haya que hacerle un estudio de espirometría y con eso llegar a dicho diagnóstico”.

A su vez, señaló que el Ministerio de Salud de la Nación incluyó al asma dentro de las enfermedades crónicas, medida que hace que el Estado provea de los medicamentos para su tratamiento en todos los hospitales y centros de salud.

