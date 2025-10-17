Asociación de Entidades Intermedias (SFL) 45 años Acompañando el Crecimiento Urbano de Formosa

La Entidad se conformó a principio del año 1990 por iniciativa de dirigentes sociales, sindicales y culturales de organizaciones comprometida con la realidad social de nuestra provincia, con el objetivo de contribuir a brindar solución a demanda de viviendas de los afiliados y grupo familiar. Desde entonces a través de un programa de aportes solidarios, mediante un plan de ahorros previo, con financiación hasta 10 años y posibilidad de cancelación porcentual anticipada, con entrega de titulo de propiedad, hemos contribuidos a que un total de 600 familias acceda a una vivienda propia, en lugares ubicados dentro del eje ido urbano de la ciudad. La construcción de 170 viviendas que conforman hoy el Barrio «LIBERTAD», fue la primera obra, con unidades habitacionales estructuradas y diseñada para brindar el confort que requiere una familia. El avance urbanístico de la ciudad demando la necesidad de búsqueda de nuevas formas de construcción, optándose así por construcción de unidades habitacionales en altura. En los edificios denominados: PETRA I, PETRA II y PETRA III, este último en etapa final de obras, se brinda respuesta a un total de 200 familias suscriptora. afirmo el actual presidente de la AEI, Lic. Faustino Duarte. A su turno el Tesorero de la Entidad, Oscar Fleytas señalo que todo fue posible mediante una administración responsable con criterio y priorizando el empleo racional y programado de los recursos. El Secretario la Entidad Rodolfo Gonzalez, puntualizó que pese a los inconvenientes del periodo de EMERGENCIA COVID se mantuvo una gestión institucional y sosteniendo a un plantel de personal y su fuente laboral, que constituyen uno de los pilares fundamentales para que se cumplan los objetivos.

El lema institucional es apostar al trabajo solidario y seguir apoyando el crecimiento de una provincia que en el marco de un modelo político de inclusión social integral permite que cada formoseño podamos desplegar nuestra aptitudes y hacer un aporte positivo hacia la comunidad,. Por ello tenemos previsto iniciar el próximo año la construcción del Complejo «IRUPE» en un lugar inmejorable ubicado sobre colectora en el acceso Sur de la CIUDAD.