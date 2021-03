Asociación Judicial en alerta ante suba de contagios entre empleados

Compartir

Basilicia Benítez, secretaria general de la Asociación Judicial, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que buscan mantener un encuentro con autoridades del Superior Tribunal de Justicia para definir medidas de trabajo ante el aumento de casos positivos de coronavirus entre empleados, situación que además de Formosa capital, se repite en localidades del interior como Misión Laishí y Clorinda, una de las más afectadas.

“Vivimos con cierta incertidumbre y preocupación ante qué hacer a partir de que se da un caso positivo porque tenemos varios compañeros o compañeras y también gente que es contacto estrecho de un positivo por un familiar, por eso se nos da toda la situación de cualquier otra persona pero en el ámbito laboral se complica, si bien es cierto que hacemos dos turnos para que haya distanciamiento social, en la mayoría de los lugares siempre se interactúa, tampoco los edificios están acondicionados donde hay suficiente espacio, aireación, ventilación y esas cosas, todos conocemos que los edificios de la justicia no tienen esos requisitos que sí deberían tener”, comenzó diciendo.

“Hay mucha preocupación de los compañeros y esta incertidumbre de aislarse o no, de no saber si son contactos estrechos o no, estuvimos hablando con los compañeros, con el presidente, con la secretaria de Gobierno por un caso en el Tribunal de Familia, cosa de que se pueda sanitizar como corresponde porque es un edificio grande y sí o sí una persona cuando da positivo interactúa con todos los demás, son cinco horas dentro del ambiente laboral en donde siempre estamos en contacto con los otros compañeros no solo del sector sino que la dinámica de un juzgado hace que una persona esté en contacto permanente con casi todos los integrantes del lugar de trabajo”, explicó.

“El tema de compartir cosas está bien concientizado, cada uno tiene su equipo, el tema es que al proveer un expediente se lo lleva, se lo trae, hay que coserlo, pasarlo, consultar, subirlo, llevarlo para la firma, es dinámico y es imposible que no se interactúe de manera permanente”, señaló. “En todos los trabajos hay contacto y más en el nuestro donde se hace mucha atención a público y donde el trabajo es el equipo, hay consultas de manera reiterada, es absolutamente dinámico y de interacción”, acotó.

Respecto a si hay casos entre empleados, explicó que “tenemos en la ciudad algunos casos, en Misión Laishí también, en Clorinda tenemos otros más, hay incluso una compañera que está internada, otros que están aislados, tuvimos algunos que ya se recuperaron, dieron positivo también familiares, en principio se cerraron algunos lugares y después fuimos viendo que el Poder Judicial fue disponiendo que se cierren varios días y en algunos casos no se cierran así que nuestro pedido al Superior Tribunal de Justicia es ese a modo de que todos podamos colaborar, coordinar el trabajo, psicológicamente afecta mucho cuando un compañero da positivo, no es una situación sencilla, cuando te toca es muy diferente, se ven afectados, no saben si a la familia le pueden llevar el virus, quizás conviven con menores, con sus padres, con personas enfermas, de riesgo y se te viene todo eso a la cabeza por eso debemos tener claridad y ayudarnos para sobrellevar esta situación tan difícil que nos toca”.

Benítez detalló que al STJ “le pedimos que se hagan los cierres que correspondan, que se sanitice como corresponde, con los elementos necesarios, que a los compañeros se los provea de los elementos, de la indumentaria necesaria, ese es nuestro pedido y también a los compañeros si tienen sospechas, que se hisopen, lo cual sirve para prevenir y es un respaldo para que tengan la licencia y puedan cursar un aislamiento”.

“Nosotros nunca dejamos de trabajar, siempre se trabajaba en función de la fase en la que estábamos, eso se conversó con el presidente del Tribunal de Justicia, se coordinó y se llegó a un acuerdo con medidas de prevención, pero ahora, en este momento cuando se tiende a la flexibilización de todas las actividades han crecido los casos, tenemos muchos acá, en el interior y la tendencia es que continúa el aumento y que va a seguir. Es una situación difícil en la que estamos trabajando porque en cada juzgado el grupo humano es grande, en Familia hay unas 90 personas por ejemplo y como vemos que el tema de la vacunación es como lejano vamos a plantearle al STJ todas estas cuestiones por las que estamos pasando y en todo caso pedir una modalidad diferente a la que estamos trabajando y quizás trabajar otra vez por ejemplo con turnos, ahora se atiende al que va, yo pienso que hay muchas medidas que funcionaron en otra etapa y que se podría rever como para resguardar la salud de los compañeros acá y en Clorinda que es el otro lugar donde hay muchos compañeros afectados por el virus”, finalizó.

