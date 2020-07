Asociación Judicial se mostró en contra de la creación de una designación dentro del STJ

Compartir

Bacilicia Benítez, secretaria general de la Asociación Judicial, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del protocolo sanitario en las oficinas judiciales donde dijo que hay un cumplimiento en “buen porcentaje” pero los elementos “tardan en llegar”. También se refirió a la creación de una designación dentro del STJ y expuso porque están en contra.

“Estamos controlando desde el gremio y la verdad es que hay lugares en donde llegaron un poquito más retrasada algunas cuestiones para completar los elementos que contempla el protocolo, por ejemplo, los termómetros algunos llegaron recién la semana pasada, hay lugares donde no llegan, nosotros estamos haciendo los reclamos correspondientes”, comenzó.

A continuación, confió que “la semana pasada desde el gremio salimos a colaborar con la distribución de barbijos para todos los compañeros, pero entendemos que desde la patronal se tienen que hacer los esfuerzos de que lleguen todos los elementos en las tres circunscripciones y a tiempo”.

“El STJ cumple en buen porcentaje, pero se nota deficiencia en cuanto a que no llegan a tiempo elementos básicos como por ejemplo jabones en los baños, papelea para secarse las manos, que los termómetros funcionen bien todos los días, que estén en cada lugar de trabajo. No es que no se cumple, sino que no funciona en el momento oportuno, aspiramos a que en cada rincón del Poder Judicial se tengan todos los elementos que el protocolo dice, porque es la única manera de proteger realmente la salud de todos los trabajadores”, dejó en claro.

Por otro lado, al referirse al comunicado que emitieron recientemente rechazando la creación de una designación dentro del STJ dijo: “se trata de la creación de una designación dentro del escalafón de obreros y maestranzas, justamente es la creación de un cargo de director y designación directa de un compañero. Acá no se trata de estar en contra de algún compañero que puede ser idóneo, pero nosotros desde el gremio cuestionamos que hay otros compañeros que tienen el mismo cargo incluso más antigüedad y que también están en condiciones de acceder a un cargo de esa naturaleza entonces la falta de oportunidad para los que legítimamente tienen derechos es lo que el gremio objeta”.

“Es un cargo creado a medida para darle a una persona en particular; si se crease un cargo primero se hace referencia a una estructuración, cuando una organización reestructura un área o escalafón lo primero que se debe tener en cuenta es el objetivo organizacional, es decir para qué el poder judicial necesita ese cargo. Si decimos que esta justificado que si necesita tiene que abrirse la posibilidad de que todos los que estén en condiciones concursen y accedan al cargo. Nosotros defendemos eso porque queremos que un poder judicial democrático que le dé oportunidad al que pruebe la mejor idoneidad y no a alguien elegido a dedo”, continuó diciendo Benítez.

Consultada por la creación del cargo para una persona determinada respondió: “la misma resolución dice que es por el alto grado de responsabilidad en el marco de la pandemia en cuanto a la organización del trabajo, los grupos de tareas, para poner en condiciones o llevara adelante las cuestiones sanitarias para las tareas diarias. Capaz que el compañero hizo bien su trabajo, pero muchos otros trabajadores fueron convocados, hay un merito de un grupo de compañeros”.

“Este cargo no debe ser un premio a una persona que el STJ decida darle, tiene que ser el resultado del esfuerzo diario, de la capacitación, de la carrera judicial”, cerró diciendo la misma.