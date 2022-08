Asociación Protectora metió preso a sujeto que abusaba de un can y rescató al animal

Compartir

Días atrás, circuló por las redes sociales un aberrante video donde se veía como un hombre de Potrero de los Caballos abusaba sexualmente de su perrita; inmediatamente la Asociación para la Defensa y Rescate Animal (A.D.Y.R.A) comenzó a investigar datos del depravado para radicar la denuncia pertinente y pedir inmediato accionar de la justicia y fuerza policial. La investigación tuvo sus frutos a las pocas horas, el degenerado fue encarcelado y el can rescatado y resguardado.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Elizabeth González, presidenta de la Asociación, comentó cómo sucedieron los hechos y valoró el rápido accionar de la Policía y de la Justicia luego de radicar la denuncia; asimismo, instó a la comunidad en general a formar parte de una sentada pacifica frente a tribunales para exigir que el sujeto no sea liberado.

«Quiero agradecer a la Policía por la pronta actuación, tanto a la Comisaría Tercera como al Destacamento de Potrero de los Caballos», comenzó diciendo.

Seguidamente, al ser consultada por cómo se dieron las cosas contó: «A mi me pasaron el video, inmediatamente me acerqué a denunciar formalmente a la Comisaría Tercera, quienes se comunicaron con el Juez de Turno y me invitaron a formar parte de una comitiva que se dirigió hasta Potrero de los Caballos para detenerlo».

«Por supuesto que no publiqué el video ni nada, porque quería que se lo agarre con las manos en la masa. No queríamos alertarlo y que se deshaga del animal», agregó.

«Mi asociación participó de todo el operativo, rescatamos a dos perritas que quedaron en resguardo en el Destacamento Policial y las deben traer a Formosa para pericias veterinarias con el objetivo de constatar la violación. El sujeto actualmente sigue detenido», continuó González.

Sentada pacifica frente a Tribunales

Por otro lado, la rescatista pidió a todas las personas que aman a los animales a que se acerquen a Tribunales, mañana a las 10:30 horas, para exigir que el degenerado continúe preso. «Lo que exijo es que el hombre no salga en libertad hasta que tenga una pericia psicológica, porque es un peligro para la sociedad, para los animales, para todos. Es una persona que no está bien de sus facultades mentales», dijo.

Y añadió que «la gente dice que hay muchos tipos de fetiches sexuales, pero esto no es un fetiche, es un acto aberrante, una monstruosidad».

«Soñar con la unión es una utopía, de igual manera me animo y pido acompañamiento, mañana a las 10:30 horas nos encontraremos frente al edificio de Tribunales ubicado en calles San Martín y Saavedra para que nos escuchen. Este tipo de hecho no puede quedar impune, entrar por una puerta y salir por otra», cerró diciendo la misma.

