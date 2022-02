Aston Martin presentó su coche para la renovada temporada de Fórmula 1

Compartir

Aston Martin fue el tercer auto en salir a la luz de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 que tendrá un combo de nuevas reglamentaciones y el cambio de vehículos. La escudería que tiene como estrellas a Lance Stroll y Sebastian Vettel atravesará su segundo año con el nuevo nombre –se llamaba Racing Point– y profundizará su plan para intentar darle pelea a Red Bull y Mercedes en el corto plazo.

El vehículo tendrá el tradicional verde que se impuso desde el 2021 acompañado por algunos detalles en color lima. “Tenemos un plan de cinco años para seguir escalando y llegar a la cima. Para ganar en la Fórmula Uno, todo tiene que estar en el lugar correcto y muchas partes móviles tienen que unirse. Necesitas a las personas adecuadas en cada parte del equipo”, confirmó el propietario Lawrence Stroll, recordando que este proyecto se inició el año pasado con vistas a obtener un título de cara al 2025.

El proceso se lanzó con la construcción de una nueva fábrica, el reclutamiento de Dan Fallows –ex Red Bull– y la ampliación del personal de 500 a 800 empleados. Entre los fichajes técnicos aparecen los nombres de Andrew Alessi –también ex Red Bull– y Luca Furbatto –de Alfa Romeo–. Aunque el cambio más radical de los últimos tiempos fue la salida del reconocido Otmar Szafnauer tras el desembarco de Martin Whitmarsh, como director general.

“Mira ese auto, ¿quién no se sentiría emocionado por la perspectiva de competir con eso? Y cuando se trata de esperanzas para la temporada, no creo que nadie sepa realmente qué esperar. Hay nuevas reglas y, por supuesto, todos los equipos esperan haberlo hecho bien. Este es solo el segundo año de un plan de cinco años, por lo que todavía estamos bastante cerca del comienzo”, planteó Vettel, el experimentado piloto que cuenta sobre sus espaldas con cuatro coronas.

Lo cierto es que el primer año bajo la denominación de Aston Martin no fue el esperado y el equipo finalizó en la 7ª colocación apenas por encima de Haas, Alfa Romeo y Williams. La luz de alerta es que los de Stroll consiguieron 77 puntos y quedaron lejos de los 142 de AlphaTauri (6°) y los 155 de Alpine (5°). En el campeonato de pilotos, Vettel finalizó 12° y Lance Stroll 13°.

“Nuestro objetivo principal es acercarnos más al frente que el año pasado. Eso sería un progreso”, se alineó el corredor Stroll, hijo del magnate propietario de la escudería que ahora estrenará a Mike Krack como Jefe de Equipo. “Las nuevas reglas significan que todos comenzarán con una hoja de papel relativamente limpia”, lo graficó el director de rendimiento, Tom McCullough, de cara a lo que será un año que tendrá un nuevo formato de reglas y partes de los vehículos.

El 2022 de la Fórmula 1 ya está en marcha con los renders mostrados por varios equipos aunque recién los vehículos reales podrán empezar a verse desde el 23 al 25 de febrero en los habituales tests en Cataluña. Haas fue el primer equipo en dar a conocer cómo será su coche y Red Bull Racing hizo lo mismo en las últimas horas. La grilla ahora seguirá con el evento de McLaren este viernes 11 de febrero. La próxima semana, el 14 de febrero tendrá su presentación AlphaTauri, el 15 será el turno del equipo Williams Racing. Ya el 17 y 18 será la ocasión de dos de los más esperados: Ferrari y Mercedes, respectivamente. Por último, los que mostrarán sus nuevos autos serán Alpine (21) y Alfa Romeo (27).

