Asume Daldovo en la Cámara de Diputados en reemplazo de Luis Basterra

La exintendente de Riacho He Hé, destacada luchadora de las antiguas Ligas Agrarias, Nelly Daldovo asumirá en la Cámara de Diputados de la Nación en reemplazo de Luis Basterra, quien fue designado por el presidente Alberto Fernández como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.

«Me informaron desde la Cámara que por disposición del Juzgado Federal de Formosa con competencia electoral se ha dispuesto que quien reemplace a Basterra sea yo», consignó Daldovo, quien era la primera suplente de la lista del Frente de Todos (FdT)-Formosa.

Indicó que «Dios mediante, estoy viajando este martes (a Buenos Aires). Ya los compañeros Ramiro Fernández Patri y Graciela Parola me están esperando para que podamos gestionar cuando se produzca la jura».

«De acuerdo a las informaciones que me hizo saber la Cámara de Diputados la jura se haría el miércoles», informó. No obstante, comentó que según trascendidos desde Cambiemos se pidió cambiar la fecha al jueves.

Apuntó que «somos 25 los que estamos reemplazando a diputados que migraron al Poder Ejecutivo Nacional o a distintos Poderes en sus provincias, de los cuales la mayoría somos del Frente de Todos», finalizó.

Luis Basterra, actual Diputado Nacional por Formosa por el Frente de Todos, desde el 10 de diciembre ocupa el cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación designado por el presidente electo, Alberto Fernández, durante una conferencia de prensa.