Asumen sus cargos los decanos y vicedecanos electos en la UNaF

En un acto a realizarse este lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Central del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) a las 18.30 hs, los decanos y vicedecanos electos el pasado 13 de diciembre de 2024, asumirán sus cargos por los próximos cuatro años.

El rector de la casa de estudios, Prof. Esp. Augusto Parmetler comentó que “las autoridades de todas las facultades están trabajando en un proceso de transición, concretando la planificación de las acciones que se realizarán durante sus mandatos”.

“Para ello, nos hemos ocupado en conjunto entre el rectorado y las unidades académicas, estableciendo las prioridades necesarias, que incluyen acreditaciones de carreras, impulso de la investigación y la extensión, entre otros”.

Según establecieron el Dr. Ricardo Merlo y la Lic. Ángela Valdovinos, quienes asumirán como decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), su prioridad es la acreditación de las carreras de Licenciatura en Bromatología y la Licenciatura en Nutrición, y para ello “estamos poniendo en marcha ciertas cuestiones, como la aprobación de los programas por parte del Consejo Directivo, así como el trabajo de autoevaluación interna de estas carreras”.

En la Facultad de Recursos Naturales (FRN), para los ingenieros Carlos Martínez y Carlos Sanabria, quienes serán los próximos decano y vicedecano, “esto puede representar el renacer de la facultad. No queremos excluir a nadie, ya que todos tenemos una función, con el objetivo de levantar nuestra unidad académica”.

Por parte de la Lic. María Rosa Sanabria y la Mgter. Marta Bongiorni, decana y vicedecana respectivamente, de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), el trabajo que están concretando “representa una continuidad. Ahí está nuestra fortaleza y representa un plus diferenciador con respecto a otras gestiones”, según comentaron.

El Esp. Rafael Olmedo y la Prof. María José Romero, próximos decano y vicedecana de la Facultad de Humanidades (FH), destacaron el trabajo llevado a cabo con la actual gestión “dando continuidad a las acciones ya iniciadas, e identificando aspectos susceptibles de mejora. Por eso, tenemos la firme voluntad de seguir construyendo y creciendo para mejorar la calidad educativa que brindamos a nuestros estudiantes”.