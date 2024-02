Asumieron ayer nuevas autoridades en el Ministerio de Desarrollo Humano

La doctora Laura Filippini fue designada con el cargo de Subsecretaria y la doctora Elizabeth Orbegozo fue puesta en funciones en una importante Dirección de esa cartera.

En el mediodía del lunes 26 de febrero, el Ministro de Desarrollo Humano, doctor Aníbal Gómez, encabezó la reunión en el que asumieron la nueva Subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de primer y segundo nivel de atención, doctora Laura Filippini y la flamante Directora de Gestión de Establecimientos Asistenciales de primer y segundo nivel de atención.

Durante sus palabras, el ministro Gómez, elogió la trayectoria de ambas médicas dentro del Sistema de Salud Público Provincial, destacando el buen desempeño que las dos han demostrado en sus anteriores funciones en ese ámbito.

“La doctora Filippini tomará el lugar en el que estaba la doctora Cristina Mirassou y estoy seguro de que ese cargo ella va a ocuparlo ahora merecidamente”, aseguró con énfasis el titular de la cartera sanitaria.

Respecto a la doctora Orbegozo, recordó que fue Coordinadora del distrito sanitario IV, que tiene como cabecera al Hospital Distrital de Laguna Blanca “Pedro E. Insfrán”.

“Ella conoce muy bien toda la zona, en especial la colonia originaria La Primavera”, mencionó, indicando posteriormente que “eso, seguramente hará, que además de cumplir muy bien su función de directora, va a darnos su gran aporte para que podamos seguir cuidando la salud de nuestras poblaciones originarias”.

“Desde hoy, las dos doctoras con vasta e importante experiencia en la salud pública de nuestra provincia van a cumplir nuevas funciones, para lo cual van a coordinar y compartir información con el objetivo de seguir llevando adelante el mejor trabajo junto a todo el equipo de salud”, resaltó.

Más adelante, señaló que el Ministerio de Desarrollo Humano es una institución “muy grande” que está distribuida en todas partes del territorio formoseño “y que tiene a su cargo un trabajo muy sensible”.

“Para esa tarea, sin dudas, necesitamos del buen desempeño y de la coordinación a cargo de personas que tengan los conocimientos técnicos necesarios y de la calidad humana, sobre todo, a fin de seguir dando la mejor resolución y respuesta a las demandas que se van presentando”, remarcó, refiriéndose a las funcionarias recientemente puestas en funciones.

Redoblar una gran

responsabilidad

Por su parte, la ahora Subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de primer y segundo nivel de atención, doctora Laura Filippini agradeció por la confianza depositada en ella, de parte del Gobernador, Gildo Insfrán y del ministro Aníbal Gómez.

“Esta designación es para mí muy importante porque se traduce en la confianza que tienen ellos en mí, quien nos dirige, el doctor Gómez y por supuesto, quien nos conduce y conduce nuestra provincia, quien nos marca todos los lineamientos que debemos seguir para seguir reforzando, día a día, nuestro sistema de salud, que es nuestro Gobernador, el doctor Insfrán”, manifestó con emoción la doctora.

En la misma línea, comentó “como él siempre lo recalca y como estamos convencidos, nuestro sistema de salud es uno de los mejores del país y lo demostramos con hechos, como lo hicimos en pandemia y continuamos haciéndolo”.

Filippini puso de relieve, que el nuevo cargo implica una mayor responsabilidad sobre lo que ya venía haciendo “que es ser responsable de todos los efectores del primer y segundo nivel de atención de la provincia”.

“La Subsecretaría es seguir trabajando en esa misma área con más compromiso. No es una tarea menor, ya que nuestra provincia es bastante extensa, tenemos cerca de 190 efectores bajo nuestra responsabilidad. En la capital, también se agregaron en el último tiempo más centros de salud y fueron designados en distintos lugares nuevos directores”, explicó.

La doctora se refirió, en tanto, al contexto adverso que está transitando la Argentina en este momento “con el Gobierno nacional que tenemos, que muestra un total desinterés por las necesidades elementales de la población, como lo es la salud principalmente y que, lamentablemente, no nos favorece en nada, ya que la provincia se está haciendo cargo de más y más cosas”.

Citó como ejemplo “medicamentos, insumos, equipamiento, que si bien nuestro señor Gobernador, no nos ha dejado sin eso en ningún momento y, además, sigue incorporando más recurso humano, seguramente estos años van a ser difíciles para todos. Pero como él siempre nos dice, quizá será más lento, pero seguiremos teniendo todo lo necesario y eso lo viene demostrando”.

“No perder la calidad humana

en favor de la gente”

A su turno, la doctora Orbegozo, agradeció igualmente al Gobernador Insfrán y al ministro Gómez “por esta gran confianza hacia mí al designarme en este nuevo cargo, que va acompañado, por supuesto, por mi gran pasión profesional y por mi larga experiencia política de trabajar en terreno”.

Aseveró que “es un halago y una bendición para mí, que ellos hayan tenido en cuenta mi trayectoria y mi trabajo. Y mi deseo, a partir de hoy, es tener la sabiduría suficiente para no perder el contacto con el pueblo, que es lo que nos enseña el doctor Insfrán y nos insiste siempre en no perder la calidad humana en favor de la gente”.

“Por lo tanto, vengo a traer mi granito de arena a este gran equipo del Ministerio de Desarrollo Humano, que demás está decir el gran trabajo que realiza en nuestra provincia todos los días y en todos los puntos del territorio. Aquí estoy para sumarme con lealtad y compromiso, y para dar lo mejor de mí en favor de la gente”, enunció con mucho orgullo para finalizar.