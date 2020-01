Asumió el comisario general Cirilo Bobadilla como nuevo subjefe de Policía

Compartir

El ministro de Gobierno, Jorge Abel González puso en funciones al nuevo subjefe de la policía provincial, comisario general Cirilo Bobadilla. El subjefe saliente, comisario general José Antonio Ruiz pasó a retiro.

El acto tuvo lugar en el Instituto Superior de Formación Policial y contó con la presencia del jefe de la policía, comisario general Walter René Arroyo y los ministros de Cultura y Educación Alberto Zorrilla y de Producción y Ambiente Raúl Quintana.

Jorge Abel González

«Esto ha sido un simple cambio de guardia, ciertamente tiene que ser feliz, porque el que sale, lo hace con la alegría de encontrarse con su familia en la calidez del hogar, y quien entra lo hace con toda la energía para poder continuar la tarea que venía realizando la institución. Guardemos este momento en la memoria, son los que nutren la vida personal e institucional, y también como provincia», sintetizó González durante su discurso.

«Misión cumplida comisario general Ruiz, su familia requerirá de todo su tiempo, buena función comisario general Bobadilla y ahora, hágase cargo, como dicen ustedes los policías», indicó.

El funcionario insistió que «es un cambio de guardia, el comisario general Ruiz es un hombre comprometido con la provincia, que brindó gran parte de su vida a la institución policial y el retiro no significa un abandonar la causa, sino cambio de revista. Tiene una experiencia vasta en la policía».

José Antonio Ruiz

Al brindar un discurso de despedida, el subjefe saliente comisario general José Antonio Ruiz agradeció al gobernador Gildo Insfrán por todos los años de confianza, a la cúpula policial por el apoyo permanente durante toda su vida institucional y a su familia.

«Dejo el servicio activo, pero estoy consustanciado y agradecido con este modelo de provincia, gracias a la institución me conocí casi toda la provincia trabajando, no todos tienen la satisfacción de llevarse eso al hombro. Fui el primer subjefe de policía egresado de un instituto de la provincia de Formosa, de la escuela de cadetes, tengo el orgullo de haber sido el primer director de la escuela, del Instituto y aquí se hizo el acto donde me designaron subjefe y es acá donde me dicen que es hora que me vaya a descansar», recordó Ruiz.

«Quiero agradecerles a todos por la confianza depositada, la fuerza, dinamismo, entusiasmo que caracteriza a la policía. Me dijeron que me retire sano y me retiro sano», señaló.

Cirilo Bobadilla

A su turno, el nuevo subjefe comisario general Cirilo Bobadilla también agradeció «en lo espiritual a Dios nuestro señor por hacerme vivir este momento en mi vida de policía, en lo institucional al señor gobernador de la provincia por haber confiado en mi persona para ocupar este importante cargo, al señor ministro por la confianza y acompañamiento de siempre, al señor jefe, subjefe y todo el personal policial. A mi familia, esposa, hijas, mi mamá, mis hermanas y por supuesto a mi padre que ya está fallecido».

Adelantó que «podré todo de mi energía, capacidad, experiencia en pos del servicio policial, asumo el compromiso de acompañar al jefe de policía en todo lo referente a la política institucional que está enmarcada en una política de seguridad pública, delineada por nuestro mandatario provincial direccionada por el ministro de Gobierno y ejecutada por el comando superior de la institución policial».

«Nuestra policía está inserta en el Modelo Formoseño, que no es una simple muletilla ni eslogan, es un conjunto de acciones que fueron diagramadas por el gobernador, y que hace más de una década fueron puestas en ejecución, los formoseños tenemos a la vista lo que era y es nuestra provincia. Dentro de ese modelo la policía es una institución muy importante, que cumple un eslabón que no debe defraudar, por eso a los subordinados les digo que exigiremos un perfil de policía humanitario, respetuoso y profesional, por sobre todo, un servidor público que tenga como destinatario a la comunidad que tanto espera de nosotros», consideró.

Señaló Bobadilla que «el policía que trabaja dentro de la ley será respaldado, para los picaros que lo hacen fuera de la ley, tolerancia cero, así debemos manejarnos para sostener este modelo y responder a la comunidad».