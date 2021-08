Asumió la nueva secretaria de la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa

Compartir

En un acto realizado esta mañana juró ante las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, la nueva secretaria de la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa, la doctora Marianela Teresita Gómez.

El presidente del STJ, Marcos Bruno Quinteros tomó el juramento de estilo a la flamante funcionaria judicial, que fue designada en este cargo por Acordada 3090, punto Décimo Primero, firmada por el titular de la Corte Provincial y los demás ministros Guillermo Horacio Alucín, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera, presentes en la ceremonia que tuvo lugar a las 11 horas en el salón “Juan José Paso”.

La nueva secretaria judicial dio el “si juro” visiblemente emocionada, coronado por el cerrado aplauso de los invitados al acto, sus familiares directos, las juezas de la Cámara Primera en lo Criminal y autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial.

La secretaria de Gobierno, Verónica Priewe dirigió el acto institucional dando lectura a los instrumentos legales de designación de la funcionaria. Tras el juramento de rigor, los ministros, la nueva secretaria y los invitados firmaron el acta pertinente y en el tramo final el doctor Quinteros, en nombre del STJ, entregó un presente a la funcionaria judicial.

Al hablar en el acto, el doctor Quinteros expresó su beneplácito por el paulatino retorno a la presencialidad, en medio de un proceso de lenta recuperación y muchas dificultades de una pandemia que ha trastocado al mundo y ha influido con fuerza en todos los sectores de la sociedad.

Dijo con satisfacción que en la actualidad están vacunados contra el Covid-19 todos los jueces, funcionarios y empleados judiciales, y los que están pendientes es porque han iniciado el proceso de la enfermedad y todavía no deben vacunarse.

“Entonces si antes era razonable quedarnos en la casa cumpliendo protocolos muy estrictos, hoy que estamos más resguardados desde el punto de vista sanitario, es razonable dotar de mayor esfuerzo y dedicación a nuestra tarea, y digo esto porque por ahí escucho algunas voces disonantes en altos niveles de gestión judicial que parece que creen que el servicio de justicia se limita a trabajar solo en horario matutino, y nunca fue así, el servicio es servicio o si no tienen la idea equivocada, el servicio se presta siempre que se demande”, enfatizó el presidente del STJ.

Por eso pidió que con el regreso a los lugares de trabajo se recupere la “mística de la camiseta judicial”, y aclaró que esta no es una visión corporativa sino una visión de servicio. “Aquel que perdió la cultura del trabajo tiene que recuperarla”, aseveró y dirigiéndose a nueva secretaria judicial que acababa de jurar expresó: “Gracias a funcionarias como usted estoy convencido que la vamos a recuperar, solo algunos no son corporativos y a ellos los exhorto a ser más comprometidos con el trabajo. Y se que usted es comprometida porque su propio jefe lo ha reconocido y quien mejor evaluador que su propio jefe, siendo catalogada como una persona que en poco tiempo en el Poder Judicial ha logrado frutos concretos y positivos con su trabajo comprometido, siendo esta una clara demostración que se puso la camiseta judicial desde el inicio, y eso viene desde la casa, de la educación que uno trae y que se adquiere a través de la vida y eso evidentemente usted profundizó como una servidora pública”, remarcó.

Al abonar esta idea, el magistrado recordó que quienes trabajan en el Poder Judicial son servidores públicos que deben dar respuestas a la gente, que confía y espera la resolución de sus conflictos. “Y como servidores públicos que somos nuestras cuestiones personales tienen que quedar necesariamente de lado y el día que estemos holgados y sin retrasos, seguramente vamos a tener más tiempo para nosotros, pero mientras tanto nuestra respuesta a la sociedad debe ser con más trabajo y cuando la gente vea que nosotros le dedicamos mucho tiempo al trabajo, seguramente nos va a saber disculpar cuando no podamos resolver todo como queremos y debemos”, subrayó.

Finalmente manifestó en nombre del STJ la conformidad de que una persona con esta idoneidad y perfil se ponga al frente de una gestión judicial tan importante como es la Secretaría de una Cámara Penal, con responsabilidad en el manejo del personal, la relación con los profesionales y con sus superiores; “algo que ya lo ha venido haciendo tan bien y con mucha eficacia”, cerró.

