Atalanta confirmó su pasaje a cuartos de final de la Champions League

Valencia, que supo ser subcampeón de la Champions League en 2000 y 2001 y ganar la Europa League en 2004, no pudo dar un golpe histórico en el estadio Mestalla y quedó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante Atalanta. El equipo italiano, una de las Cenicientas de la competencia, se llevó un triunfo por 4 a 3 y tras la goleada en la ida, avanzó de ronda con un contundente global de 8-4.

Los de Bérgamo, en su primera participación en el máximo certamen europeo, habían dado el golpe en la ida al imponerse por 4 a 1 ante los españoles, conjunto que no ingresa entre los ocho mejores desde la edición 2006/2007 (cayeron contra Chelsea de Inglaterra).

Con presión extendida, apurado por el cronómetro, Valencia salió a buscar acercarse lo más rápido posible en el marcador. Sin embargo, a los 2 minutos, Atalanta se puso en ventaja gracias al gol de Ilicic, de penal. La visita hizo correr el balón, fiel a su estilo, para mantener alejado de su arco al dueño de casa y querer ampliar la distancia. Pero un error en la salida fue aprovechado por Kevin Gameiro, que anotó el 1-1.

Fueron los mejores momentos del equipo español, que cuando parecía que se podía meter en partido, pese a la gran diferencia en el score, recibió otro duro mazazo. Otra vez Ilicic, y nuevamente de penal, le permitió al conjunto italiano ponerse 2-1.

En el complemento, Valencia salió con todo en busca de una goleada que le permitiera hacer historia y pasar de ronda. A los cinco minutos logró el empate por intermedio de Kevin Gameiro, el mismo autor del primer tanto, y a los 22′ Ferran Torres lo dio vuelta por 3-2. Por tener más goles en condición de visitante el Atalanta, el equipo Che necesitaba tres goles más.

Pero poco le duro la alegría a los españoles, ya que Atalanta niveló cuatro minutos después por intermedio de Ilicic, la gran figura del encuentro. Los minutos finales fueron de ida y vuelta, pero la visita capitalizó el desorden defensivo del Valencia por su búsqueda y cerró el triunfo por 4-3 con gol de, quién sino Ilicic, el autor de los cuatro tantos.

El duelo tuvo la particularidad de que se llevó adelante sin la presencia del público, debido al coronavirus. Esta decisión no fue bien vista dentro del plantel del Valencia. “»Soy el primero que está preocupado por esta crisis (…) y por eso también soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia», expresó el capitán Dani Parejo en su cuenta de Instagram. Los dirigidos por Albert Celades acumulaban cuatro partidos sin perder en condición de locales y contaron con la vuelta de su goleador y figura Rodrigo Moreno.

Además, en el arribo del Atalanta a España, Alejandro Papu Gómez tuvo un encontronazo con la prensa local: “No pueden hacer una entrevista ahora, muchachos. ¿Qué están haciendo?”, expresó en primera instancia. Pero, ante la insistencia, lanzó: “Payasos”. Los italianos, que marchan en la cuarta colocación de la tabla de posiciones, llegaron con descanso a raíz del parate que se vive en la Serie A por el coronavirus. Su última presentación fue el 1 de marzo, en la goleada por 7 a 2 como visitante ante Lecce.