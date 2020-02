Ataque al RIM: «Quiero que salga el reconocimiento de una lucha que lleva más de 40 años», dijo Arce

Compartir

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo se encuentra el proyecto para indemnizar a familiares de caídos en el ataque al RIM 29 ocurrido el 5 de octubre de 1975. En ese marco aseguró que en este momento se encuentran trabajando en una estrategia jurídica y política con el fin de que salga el reconocimiento económico de una lucha que ya lleva más de 40 años.

«Mas allá de la presentación lo importante es que la gente sepa que los familiares y así también como los beneficiarios del tema del 5 de octubre están discutiendo una estrategia que tiene que ver con la cuestión jurídica y política, la presentación de un proyecto en el Congreso así como en el Ministerio de Defensa en mi caso lo hice en el mes de diciembre apenas se ha publicado el DNU en el boletín oficial, he presentado el proyecto en el Congreso de la Nación así como también una nota pidiendo al Ministerio de Defensa y en forma conjunta venimos trabajando con los familiares de los fallecido así como también los sobrevivientes para hacer el pedido también de la reglamentación del DNU, en el caso de los familiares también en el mes de diciembre han firmado casi todos los familiares de los fallecidos y ahora también se están sumando los heridos. El viernes por la tarde tuvimos una reunión con todos los familiares de los fallecidos, los héroes, sobrevivientes, heridos y no heridos para tratar de delinear la estrategia de ver los pasos a seguir, acá nosotros desde la política en ese tema tenemos que ser sumamente responsables, hay que ser coherentes, ocuparse realmente de este tema, en mi caso no estoy haciendo ningún tipo de show político ni para la tribuna sino que quiero que salga el reconocimiento económico de una lucha que viene hace más de 40 años, con el querer que salga implica la posibilidad de que los beneficiarios puedan y vamos a avanzar seguramente en que puedan tener audiencia con el gobernador, con el Ministro de Defensa como también con otros diputados de la nación para que de alguna u otra manera todos estén más comprometidos y en lo jurídico también, el hecho de la presentación del pedido de reglamentación en el caso de los familiares que han presentado la nota, que hemos colaborado en mi caso, es justamente la posibilidad de que pueda a futuro iniciarse una acción judicial a efectos de que pueda darse cumplimiento al DNU, por otro lado también la posibilidad y eso están analizando, de que los héroes sobrevivientes que no estuvieron incluidos en el DNU, puedan iniciar una acción judicial y nosotros los vamos a acompañar desde el Congreso de la Nación», dijo.

«Las cuestiones que hacen al proyecto de reglamentación en el Congreso creo que ya pasaron, estamos en otra etapa que es la posibilidad de avanzar en una estrategia política y jurídica a efectos de dar cumplimiento de una vez por todas al reconocimiento económico. Hay que hablar con todos los sectores políticos, yo creo que el oficialismo nacional y provincial va a estar a la altura de las circunstancias para que de una vez por todas coincidamos todos para que se dé el reconocimiento económico», destacó.

Asimismo aclaró que «esto no pasa por una cuestión legislativa, el proyecto de reconocimiento económico no pasa por el Congreso, uno puede pedir como lo hice en diciembre del año pasado, ahora pasa por una cuestión de decisión política del nuevo gobierno de reglamentar y por otro lado en el caso de los beneficiarios de agotar las instancias administrativas y jurídicas o legales, la vía política es hablar con todos los sectores y en eso se está trabajando, en eso están los beneficiarios y vamos a tener novedades con respecto a eso, por otro lado está también la posibilidad de que se pueda hacer algún tipo de presentación judicial que también en la reunión que tuvimos con todos los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes, estamos discutiendo ese tipo de alterativas y estrategia».

«Nosotros tratamos de que esto no sea como un enfrentamiento, hay que reconocer que para los que fueron víctimas de terrorismo de estado esto es justo, los que no fueron y atacaron el Regimiento bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo porque violentaron el sistema democrático, la Constitución Nacional y en más de 40 años todavía no se pudo reconocer económicamente a esos héroes que defendieron el Regimiento y en la defensa de un gobierno constitucional», destacó Arce.

«Jovina Luna hizo una denuncia penal pero debemos tratar de no poner blanco o negro en este tema, ella hizo la presentación porque estaba de manera indebida la imposición de esos nombres, pero hay algunos que fueron victimas de terrorismo de estado entonces en este caso las leyes reparatorias en cuanto a que se vulneraron los derechos humanos en la época del proceso militar va por un vía, este tema puntual del 5 de octubre trato de que no se mezcle, todos estamos de acuerdo con que es una causa justa la del 5 de octubre, donde hubo personas que perdieron la vida y también heridos y los que sobrevivieron a esta situación lamentable, trágica de la historia de nuestra provincia y necesariamente de una vez por todas se hace el reconocimiento económico, lo del gobierno nacional de Cambiemos fue un gran primer paso porque reconoce un derecho, cosa que ningún otro gobierno ha hecho con anterioridad, lo que estamos haciendo ahora cuando hablamos de estrategia es avanzar en los pasos, no me quedo para la tribuna, para una intervención circunstancial, acá hay que ocuparse y eso significa estar en el territorio, hablar con los familiares, acompañarlos, hacer las presentaciones en tiempo y forma ante los organismos que corresponden ya sea Congreso de la Nación, Ministerio de Defensa, incluso la gobernación de Formosa, el Presidente de la nación y también las presentaciones judiciales si es que corresponden como se está avanzando en este caso», finalizó.