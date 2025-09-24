ATE Anuncia Posibles Medidas de Fuerza en Octubre por Falta de Recomposición Salarial en Formosa

En un contexto de creciente inflación y precarización laboral, el Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE) en Formosa ha elevado su voz de alarma ante la inacción del Gobierno provincial. La falta de respuesta a los reclamos salariales ha llevado a la organización gremial a considerar acciones de protesta para el próximo mes, destacando la urgencia de mejorar los haberes de los empleados estatales, muchos de los cuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esta situación no solo afecta a los trabajadores provinciales, sino que se agrava en el ámbito municipal, donde los salarios promedio rondan los 300.000 pesos, insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Silencio Gubernamental Ante Reclamos Reiterados

El Sindicato ATE Formosa ha presentado múltiples petitorios al Gobierno provincial, exigiendo una recomposición salarial urgente para el segundo semestre del año 2025. Sin embargo, las autoridades han mantenido un silencio absoluto, lo que ha generado frustración entre los afiliados. Según informaron desde el gremio, el anuncio esperado para septiembre no se materializó, y el cronograma de pagos ya confirma que no habrá incrementos en las liquidaciones de este mes.

Esta inacción se produce pese a que en el primer semestre se otorgó un aumento, pero el desfasaje entre los salarios y el costo de la canasta familiar ha hecho imperiosa una nueva actualización. Los trabajadores estatales, en su mayoría precarizados, enfrentan una realidad económica asfixiante, con muchos de ellos viviendo en condiciones de pobreza o indigencia.

Declaraciones del Secretario General de ATE Formosa

Carlos Villasanti, Secretario General de ATE Formosa, no ocultó su preocupación por la situación y enfatizó la necesidad de una respuesta inmediata. “Es imprescindible contar con una recomposición para el segundo semestre, sin embargo hay silencio de parte del Gobierno. Estábamos esperando para septiembre el anuncio del gobernador y eso no está pasando. Ya salió el cronograma de pago y es evidente que las liquidaciones de este mes ya están y el aumento no llegará. Ante esto, vamos a ver cómo arrancamos en octubre, porque realmente es imprescindible contar con una recomposición de haberes por la situación económica que están atravesando los trabajadores”, expresó Villasanti en declaraciones recientes.

Sus palabras reflejan el malestar generalizado entre los estatales, quienes ven cómo la inflación erosiona sus ingresos sin que el Gobierno intervenga. Villasanti subrayó que el Sindicato no descarta medidas de fuerza si no hay avances concretos, priorizando el bienestar de los trabajadores que sostienen los servicios públicos esenciales.

Precarización Laboral: Un Reclamo Histórico

Más allá de la cuestión salarial, ATE ha reiterado un pedido histórico: el pase a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras jornalizados. En julio, el Sindicato entregó un petitorio formal a las autoridades provinciales, destacando esta situación de profunda precarización laboral que afecta a miles de empleados. Esta modalidad de contratación temporal deja a los trabajadores en una posición vulnerable, sin estabilidad ni beneficios plenos, agravando su exposición a la crisis económica.

En el ámbito municipal, la problemática es aún más crítica. Con salarios promedio de 300.000 pesos, por debajo de la línea de pobreza e indigencia, los empleados locales enfrentan dificultades extremas para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y transporte. Esta disparidad entre los costos de vida y los ingresos ha convertido al reclamo en una cuestión de supervivencia para muchas familias.

Impacto de Decisiones Nacionales y Expectativas Futuras

Un rayo de esperanza surge del ámbito nacional, donde el Congreso rechazó el veto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos recursos coparticipables, que habían sido suspendidos, representan un aliciente para las provincias, incluyendo Formosa. ATE espera que esta medida repercuta positivamente en los salarios de los estatales provinciales y municipales, inyectando fondos que permitan atender los reclamos pendientes.

Sin embargo, mientras no se concrete esta repercusión, el Sindicato avanza en la evaluación de medidas de fuerza para octubre. Estas acciones podrían incluir paros, movilizaciones o asambleas, con el objetivo de presionar al Gobierno para que dialogue y resuelva las demandas. La organización gremial enfatiza que su lucha no es solo por salarios dignos, sino por el reconocimiento del rol fundamental de los trabajadores estatales en la sociedad.

Contexto Económico y Social en Formosa

La provincia de Formosa, como muchas otras en el país, enfrenta desafíos económicos agravados por la inflación nacional y la devaluación del peso. Los estatales, que incluyen a empleados de salud, educación y administración pública, son un pilar esencial, pero sus condiciones laborales han deteriorado en los últimos años. Según datos del propio Sindicato, la brecha entre los haberes y la canasta básica familiar se ha ampliado drásticamente, dejando a muchos trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema.

Se busca visibilizar la voz de los trabajadores organizados en ATE, quienes insisten en que el silencio gubernamental no puede prolongarse indefinidamente. La planificación de medidas de fuerza en octubre podría marcar un punto de inflexión en las negociaciones, obligando a un debate público sobre la equidad salarial y la estabilidad laboral en el sector público formoseño.

En resumen, la inacción del Gobierno provincial ante los petitorios de ATE ha encendido las alarmas, y los trabajadores estatales se preparan para defender sus derechos en un escenario de creciente tensión social. La resolución de este conflicto dependerá de la voluntad política para priorizar el bienestar de quienes sostienen el funcionamiento del Estado.