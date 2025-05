ATE apuntó contra Milei y exigió un básico de $ 1.800.000

A través de un comunicado, el gremio tildó de «fraude» a la negociación. El secretario general, Rodolfo Aguiar, había adelantado que no acordarían porcentajes por debajo del IPC.

El Gobierno convocó a los representantes de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a discutir un nuevo aumento salarial.

Sin embargo, según deslizó el gremio que comanda Rodolfo Aguiar a través de un comunicado, el Ejecutivo no presentó una propuesta en la audiencia virtual, moderada por la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, por lo que tildaron de «fraude» a la negociación paritaria. Asimismo, exigieron elevar el básico a $ 1.819.121.

«Las políticas de (Javier) Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», señaló el dirigente sindical.

Sumado a ello, remarcó que «la paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en tanto y en cuanto en las negaciones que se llevan adelante no escucha la voz de la representación sindical».

Y cuestionó: «El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos».

En este marco, Aguiar sostuvo que «la pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo».

Previamente, el titular de ATE había resaltado que le iban a solicitar al Gobierno «una suma fija de carácter permanente y un incremento que compense el deterioro que sufrieron todos los ingresos del sector público durante los últimos 17 meses».

Mientras la gestión de Milei insta a los sindicatos a negociar paritarias que no superen el índice mensual de la inflación, el gremialista, que en reiteradas ocasiones se manifestó en contra de las políticas del Ejecutivo, advirtió que no iban a acordar aumentos por debajo del IPC.

«No puede quedar ni un solo estatal por debajo de la línea de pobreza. Basta de aumentos por debajo de la inflación», enfatizó.

La convocatoria que envió el Gobierno a ATE y UPCN (Fuente: Rodolfo Aguiar/ X)

Vale resaltar que el último entendimiento entre ambas partes quedó establecido en tres subas consecutivas de 1,3% acumulativos para marzo, abril y mayo. Además, el Gobierno también otorgó con los haberes del quinto mes, y por única vez, un bono de $ 45.000.

Con ese incremento, la paritaria del tramo junio 2024-mayo 2025 alcanzó el 20,8%, casi 12 puntos por debajo de la inflación de ese mismo período (aún con meses sin registrar).

Dicho aumento fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación, pero no así por la Unión de Trabajadores Estatales. «Es una vergüenza, hoy no alcanza ni para un tanque de nafta ni media factura de luz, y que recién se va a cobrar en junio», aseveró Aguiar al momento de la firma del acuerdo.