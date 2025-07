ATE buscará recomposición salarial y exigirá pase a planta permanente

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Formosa se prepara para una semana clave en la que definirá el porcentaje de aumento salarial que reclamará al gobierno provincial para el segundo semestre del año. Además, el gremio insiste en un pedido histórico: el pase a planta permanente de los empleados jornalizados, una situación que, según denuncian, genera una profunda precarización laboral.



En diálogo con el programa radial del Grupo de Medios TVO FM VLU 88.5, Carlos Villasanti, secretario general de ATE Formosa, adelantó que la comisión administrativa del gremio se reunirá esta semana para evaluar y discutir la propuesta salarial. “Nosotros en el pedido que habíamos hecho a principios de año ya habíamos establecido esto, bueno, ver el comportamiento de la inflación en el segundo semestre para evaluar qué aumento planteamos al gobierno de la provincia”, explicó Villasanti.

El secretario gremial enfatizó la urgencia del aumento salarial, especialmente tras el cobro del sueldo de julio, que no incluyó el 15% que se percibía mensualmente desde marzo hasta mayo. “Ahora julio sí va a ser sueldo pelado donde ya no hay ninguna diferencia más que percibida, así es que ahí se va a notar y bastante la necesidad del incremento salarial”, sostuvo.

La brecha salarial

y la canasta básica

Villasanti puso de manifiesto la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores estatales, señalando la importante brecha entre los salarios y el costo de la canasta básica. “Hoy por hoy un empleado público cobra de bolsillo a nivel de básico 800.000 pesos y la canasta básica está en alrededor de 1 millón y algo”, detalló.

El dirigente de ATE subrayó que, más allá de la inflación, el problema radica en que el salario de los trabajadores se destina mayoritariamente a cubrir necesidades básicas y servicios esenciales como energía eléctrica, agua y combustible. “800.000 no es la panacea”, afirmó Villasanti, y agregó que la situación es aún más grave para los trabajadores municipales, con salarios que rondan los 250.000 o 300.000 pesos, mientras los costos de los servicios son los mismos para todos.

Pase a planta permanente:

un reclamo histórico y urgente

Además del tema salarial, ATE Formosa reitera su reclamo por el pase a planta permanente de los empleados jornalizados. Villasanti describió esta situación como un “reclamo histórico” del gremio.

Si bien un jornalizado cuenta con derechos como aportes y obra social, carece de estabilidad laboral, ya que su contrato vence cada 31 de diciembre. “Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, que se cumpla todos los estatutos”

“En la carrera sanitaria establece claramente que una vez renovada en dos períodos consecutivos la jornalización de los trabajadores de ese ministerio, automáticamente debe pasar a planta permanente. Bueno, eso no está pasando, es más, tenemos compañeros que se jubilan estando siendo jornalizados”, denunció.

El secretario general destacó que el pase a planta permanente no implicaría un costo adicional para la provincia, ya que los trabajadores se incorporarían en la misma categoría, pero con la tranquilidad de la estabilidad laboral.

En este sentido, Villasanti recordó el despido de trabajadores de salud pública en enero de 2024, algunos con más de 15 años de antigüedad, como una clara muestra de la falta de estabilidad.

La preocupación se intensificó con la sanción de un decreto provincial similar a uno nacional, que otorga a ministros y directores la facultad de decidir sobre la renovación de las jornalizaciones. “Por eso más que nunca es necesario el pase a planta permanente para la estabilidad de los compañeros y no estar en manos de un director, de un secretario que por ahí no le caíste bien y bueno y y decide no renovarte tu servicio”, concluyó Villasanti.

La reunión de ATE Formosa para definir las demandas se realizará entre el jueves y el viernes de esta semana.