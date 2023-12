ATE confirmó que pedirá un bono de 200 mil pesos al gobierno provincial

El secretario de ATE Formosa, Carlos Villasanti en contacto con el Grupo de Medios TVO confirmó que, ante la falta de anuncios sobre aumentos salariales, la entidad decidió pedir un bono de 200 mil pesos para el mes de enero. «Nosotros insistiremos con nuestros reclamos, en todos los niveles como siempre lo hemos hecho».

Villasanti comenzó diciendo: «este año al parecer solo nos tendremos que conformar con la sidra y el pan dulce entregado por el gobierno, al parecer será así por el cronograma de pago que hubo, la verdad es que no hemos tenido éxito con nuestro pedido de incremento salarial, pero vamos a plantear el otorgamiento de un bono para paliar en parte lo que hemos perdido con la inflación».

Y acotó «el pedido será planteado ya para el mes de enero y justamente podrá sortear el mes de enero que seguro será muy largo».

«Nuestra preocupación es que con la devaluación que hubo, la suba del combustible y de los precios, sabemos que esto se han disparado mucho», explicó.

En relación a de cual es el importe del bono en cuestión, explicó que el pedido será de un bono de 200 mil pesos, «creemos que ese debe ser el importe del bono para poder llegar a fin de enero porque con la suba en la canasta de alimentos, todo se ha ido por las nubes».

«Nosotros en Formosa solo tuvimos un aumento del 95 por ciento y no tenemos esperanzas de que haya anuncio de aumento por lo pronto», dijo.

Asimismo, consideró que la preocupación mayor de ATE tiene que ver con la situación de los trabajadores de las Comunas, «siempre en el mes de enero se dan los despidos y eso es lo que mas nos aflige, esperemos que este año no pase fundamentalmente en los lugares en donde hubo cambios de intendentes».

Sin anuncios

En relación al silencio que hay en torno a anuncios de aumento, el gremialista dijo «el ministro Ibáñez habló de tener garantizados los salarios, pero debemos decir que lo que nos han dado de aumento quedó muy por detrás de la inflación». «Nosotros insistiremos con nuestros reclamos, en todos los niveles como siempre lo hemos hecho», cerró.