ATE: «En Formosa deberíamos pedir como mínimo un 50% de aumento»

Néstor Vázquez, secretario general de ATE en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de los dichos del referente nacional del gremio, Hugo «Cachorro» Godoy que había manifestado que el salario mínimo debería superar los 60 mil pesos teniendo en cuenta la inflación del país y la pérdida del poder adquisitivo.

En ese marco Vázquez reconoció que la cifra está muy alejada de lo que se podría dar en Formosa y pidió un aumento acorde a esta zona del país, siempre priorizando y tratando de regularizar la situación sobre todo de los empleados de municipios del interior formoseño donde hay casos que cobran sueldos miseria de 3 mil pesos mensuales.

«En cuanto a las declaraciones del compañero Cachorro Godoy creo que en Formosa tenemos realidades distintas, por ahí hay que acercarse a las cosas que son posibles, en Formosa tenemos salarios muy bajos comparado con esas cifras que dijo él, acá son bajísimos los sueldos, si nos trasladamos al interior eso es peor, es muy poco lo que se gana, unos 4 mil o 5 mil pesos, hay que ser muy prudentes, las autoridades públicas en este caso el gobernador, los intendentes deben mirar la situación de estas personas que tienen muy difícil sus ingresos y por lo pronto eso significa en el nivel de vida bajísimo que llevan, sin poder comprar lo básico», expresó.

«Godoy saca sus datos de organismos creíbles del Estado, del INDEC y demás y creo que son los que deberían tener salario mínimo para tener una vida un poco mejor, en realidad es muy difícil sacar el porcentaje de cuánto se podría pedir acá, la parte política debe mirar a aquellos que menos ganan, debe mirar todo, nosotros que tuvimos pérdida del poder adquisitivo del salario deberíamos estar pidiendo en Formosa como mínimo un 50% de aumento, nosotros hemos hablado en el consejo directivo, venimos hablando de los bajos salarios, del aumento de costo de vida, las cosas siguen subiendo más allá del control de precios, se hace difícil llegar a fin de mes, estamos lejos todavía de discutir el tema salarial, de paritarias y demás. Ahora que se está hablando del tema de la renovación de la deuda terrible que quedó en el país y hasta tanto no se sepa cómo se hace para pagar eso la discusión salarial está atada a eso, el gobierno nacional está haciendo sumas fijas, se habla de eso, es una situación confusa en cómo se aplicarán las paritarias, cómo se darán los aumentos pero al mismo tiempo es una situación de sufrimiento para los trabajadores porque la verdad el poder adquisitivo del salario ha tenido tanta pérdida que ya nadie llega a fin de mes con el salario», expresó.

En relación a cuánto deberían pedir para que no sea excesivo para el gobierno provincial ni poco para los empleados, señaló que «se habla de la canasta básica de alimentos, se necesita 19 mil pesos para la canasta básica, ahí no entran los estamentos públicos y demás, creo que en Formosa nadie debería ganar menos de 20 o 25 mil pesos pero nosotros tenemos afiliados que están cobrando 4 mil pesos, hace unos días vino un compañero de Ingeniero Juárez con este tipo de situación, ellos nos comentan toda la situación que deben pasar para llegar a fin de mes por eso creo que como mínimo tiene que haber un piso salarial que no esté por debajo de la canasta básica en Formosa sin hablar de lo que se necesita, como dice Cachorro Godoy más de 60 mil pesos como mínimo, acá así como están dadas las cosas es muy difícil, en Formosa hay mucho para conversar en ese sentido pero también tenemos que tener con quién conversar porque si no hay un ámbito de diálogo, de conversación donde uno pueda arreglar cuestiones básicas de la clase trabajadora, se hace muy difícil».

«En el tema salarial el gobierno dará lo que crea prudente porque siempre fue así, nosotros pedíamos estos últimos tiempos el 42% que fue quizás un alivio con el bono de 5 mil pesos que nos dieron, para enero pensábamos que era necesaria una ayuda a través de un bono pero eso no aparece, no dicen nada, están como si nada pasara y en realidad pasan cosas porque en ese día a día la cuestión de lo que se consume diariamente, las cosas aumentan, son cosas que deberían mirar los gobiernos, nosotros lo decimos públicamente, tratamos de expresar nuestra preocupación porque ámbito para expresar esto acá no tenemos, no hay paritarias, una mesa de diálogo para discutir esto, no tenemos un ámbito de diálogo con nadie, hay cosas aberrantes que nos pasaron como la asamblea que se hizo en el hospital de Fontana y después los que participaron de la asamblea fueron suspendidos por un mes, compañeros delegados suspendidos, un abuso de autoridad, un pisoteo a su dignidad y eso nosotros no tuvimos un ámbito donde ir a charlar y decir que hay compañeros que fueron suspendidos y ni siquiera estaban en la asamblea, para esas cosas hay que tener un ámbito de discusión, por eso nosotros decimos que somos muy claros, no lo hacemos de malos ni nada por el estilo, tenemos mucha necesidad de un ámbito donde podamos hablar de estos problemas de los trabajadores. Tenemos más de 30 años de democracia y no hay un lugar donde podamos hablar con las autoridades del gobierno, problemas que tienen los trabajadores es que no tenemos con quién conversar, discutir, eso me parece grave ya que no es que andamos tirando piedras ni insultando a nadie, vamos a decir las cosas que les pasan a los trabajadores y que quizás tienen posibilidad de resolverse fácilmente, pero si no hay un interlocutor no lo podemos transmitir, y en esto el tema salarial es algo necesario, hay situaciones muy difíciles, hemos mandado hace poco una nota de pedido de una ayuda económica, un plus o como se lo quiera llamar para enero porque sabíamos que iba a ser un mes largo, de sufrimiento, no hubo respuestas y ahora estamos en esta discusión».

Para finalizar dijo que «Cachorro Godoy dice que necesitamos salarios mínimos de más de 60 mil pesos, para tener yo un sueldo de 60 mil pesos deberíamos tener un aumento del 100%, con eso es muy difícil, hay que pedir cosas que sean posibles desde el punto de vista económico, hay que ver también la situación en la que está el país, eso lo reconocemos, hay una deuda que se está renegociando, pero de cualquier manera las necesidades básicas no pueden esperar por mucho más tiempo, deberían comenzar a hablar con más fuerzas, dar señales de esperanza para la gente, dar una recomposición salarial que nos permita recuperar lo que hemos perdido en estos 4 años pasados, se habla ya de un 50% de pérdida del salario, es penoso para los trabajadores. Nosotros no tenemos una cifra para pedir, en Formosa creemos que las autoridades deben mirar los municipios del interior, creo que el derecho humano fundamental es alimentarse y a una persona con un salario de menos de 10 mil pesos se le hace muy difícil, toda la clase política debería involucrarse en esto y ver el tema de las personas que están sufriendo como consecuencia de esto».