ATE está conforme con aumento del 50%, pero pide controlar la suba de precios

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Néstor Vázquez, secretario general de ATE, dijo que están conformes con el anuncio de incremento salarial del 50% escalonado que realizó el gobernador Gildo Insfrán, pero advirtió que se debe controlar la inflación.

“Nosotros pedimos el 55 y dieron el 50, está cerca de lo que solicitamos; estamos satisfechos con el anuncio, pero obviamente teniendo en cuenta que hay que controlar los precios e inflación”, sostuvo el gremialista.

La remuneración anunciada por el Primer Mandatario provincial se pagará en tres tramos: 25% a partir del 1° de marzo, 15% a partir del 1° de Julio y el 10% restantes a partir del 1° de septiembre.

“Un 50% de aumento en algunos municipios es ínfimo, si bien es cierto que es responsabilidad de los intendentes de cada una de las localidades, ellos aducen que no tienen recursos, que la cura para ese problema es el auxilio de la provincia, creo que esto es muy importante, pero al mismo tiempo es un problema, hay compañeros que hace años están ganando por debajo de la línea de indigencia con sus ingresos, habría que ver cómo ayudar a resolver esos problemas de forma permanente, por lo menos que ponerlos en la línea de indigencia con sus salarios porque estan muchisimo más abajo de eso”, expresó.

“Como tenemos afiliados en ATE no tenemos otro recurso que visibilizar este problema para tratar que toda la clase política , desde la dirigencia sindical podamos ayudar a resolver esto”, señaló.

Denunció que “desde hace muchísimo tiempo hay compañeros que están en una situación muy complicada y la clase política en general no se ocupa de ellos, eso es lo que planteamos como una preocupación, también de visibilizar los problemas. Es positivo este aumento porque es importante el 50%, pero por otro lado no tenemos que dejar de decir las cosas como son”.

“El gobierno en este control de precios tiene mucho que ver con el gobierno nacional, hay que mirar cómo se ayuda desde la provincia y qué clase de firmeza tienen los formadores de precios a la economía concentrada para que nos dé algún alivio, vivir en paz por un tiempo, hasta hoy lo que hacemos es de estar en manera permanente a pérdida como consecuencia de la inflación, de la voracidad de la suba de precios que en estos días está habiendo. Ojalá no tengamos que estar diciendo que tenemos que pedir una recomposición para mediados de año, si eso ocurriera se estabiliza un poco la economía, quisiéramos que eso suceda pero si no sucede tenemos que peticionar, no nos queda otra”, culminó.

