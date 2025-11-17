ATE Formosa denuncia despidos y violencia política en el Interior

En una reveladora entrevista con el programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López en FM VLU 88.5, el Secretario Gremial de ATE Formosa, Fabián Sinsig, expuso la crítica situación que atraviesan trabajadores municipales en el extremo este formoseño, marcada por despidos, irregularidades salariales y una intensa «violencia política».

El “Tour del Despido”: Un Viaje a la Precariedad

Sinsig, junto a miembros del consejo directivo de ATE, realizó una recorrida por las localidades de Laguna Yema y Chiriguanos, un viaje que calificó de «penoso» por los motivos que lo impulsaron. La visita se centró en asistir a compañeros afectados por cesantías y graves irregularidades laborales.

Buscando Ayuda Más Allá de la Afiliación: El dirigente destacó que, si bien asistieron a algunos afiliados, la mayoría de los casos más urgentes correspondían a trabajadores que no estaban afiliados a ATE, y quienes activamente convocaron al gremio. “Los que realmente estaban más complicados eran los que no eran afiliados y quienes nos estuvieron convocando para ver si los podíamos asistir con alguna cuestión, ¿no? de cómo recuperar la fuente de trabajo.”

Realidad Dual: Yema vs. Chiriguanos

La situación en ambas localidades presenta matices, aunque ambas reflejan una profunda precariedad.

Laguna Yema: Presiones y Principio de Acuerdo

En Laguna Yema, Sinsig confirmó la existencia de un “principio de acuerdo”, aunque la preocupación persiste entre los trabajadores. Las denuncias giran en torno a una variedad de presiones y abusos:

Despojo de Antigüedad y Baja Salarial: “Hay como muchas presiones, hay una variedad de situaciones desde quita de antigüedades, baja de salario, o sea, el mes anterior cobraste 200.000 y este mes cobraste 160.000. sobre que los sueldos son chiquititos de por sí, imagínate que te saquen 40 o 50 lucas de tu salario de un mes al otro que vos tenías 20 años de antigüedad, como casi una convecina, 21 concretamente y te bajaron a 10 años de antigüedad, para pagarte menos con antigüedad.”

Despidos y Traslados Forzosos: Se registraron despidos de personal de planta permanente y contratados, además de cambios de lugar de trabajo “en forma imprevista, sin previo aviso” a lugares lejanos, con la presunta intención de provocar el ausentismo y, consecuentemente, el despido.

Chiriguanos: Intendente que se Niega al Diálogo

El caso de Chiriguanos, con el intendente Caldera, representa una escalada de autoritarismo e irrespeto, según el dirigente de ATE.

Negativa a Recibir Documentación: Un caso emblemático es el de una compañera que intentaba gestionar la pensión provincial de su marido fallecido en actividad. “Fuimos nosotros a presentarla, no nos recibió la nota. Antes se fue el compañero secretario general de ATE de Juárez, tampoco le recibió la nota. Ahí te dice, ‘No, no tenemos autorización del intendente, no podemos recibir la nota a nadie.’ Tuvimos que ir a hacer nosotros ayer anteayer ese día que estuvimos por ahí a la policía llevar a los compañeros, compañeras para decirle, ya por tercera o cuarta vez de vuelta, este que el intendente no recibió la nota. Ahora ya vamos por la justicia, ¿no?”

Patrón de Estancia y Desconocimiento Gremial: Sinsig no dudó en calificar la actitud del intendente: "Es una vergüenza que en la provincia Formosa tengamos este tipo de intendentes, que no creo que sea innovante, que más bien actúa como patrón de estancia en ese lugar comportándose de forma autoritaria, irrespetuosa, sin reconocer la representación gremial."

El Recibo de Sueldo «Patrón de Estancia»

La informalidad y el desmanejo en las administraciones municipales del interior alcanzan niveles asombrosos. Sinsig describió un sistema de pago arcaico e ilegal:

El Sobre de Cartas como Recibo: “Nosotros estuvimos viendo recibos de sueldo que era un era un un sobre, imagínate un sobre de cartas. Con un sello grande, que como una plantilla, digamos, que en ese sello se le pone un sello grande y vas rellenando con una birome el monto que cobras. Y eso eso recibo el saldo, la plata viene adentro del sobre en efectivo.”

Sin Obra Social ni Derechos: Esta práctica se da en el marco de empleados que, supuestamente «en blanco», “no tienen obra social y que están supuestamente en blanco, que no tienen carnet.”

Persecución y Violencia Política

El factor subyacente en todos los conflictos es la persecución política, incluso dentro del mismo partido de gobierno.

Crueldad y Cacería de Brujas: “Se trata de persecuciones políticas, elaboraste para otro, para otro candidato que no era mi amigo, no no, qué sé yo, para el laboraste y todos son internas del propio espacio político nomás… Es muy llamativo el nivel de virulencia con que se manejan en el interior.”

Sometimiento Familiar: La violencia política llega a la esfera privada de los trabajadores. Sinsig relató el increíble caso de un compañero: “Él tenía prohibido hablar con su familia que estaba con el otro candidato. ‘Yo te veo hablar con tu familia con fulano y mengano que era en su familia directa Yo te quito el sueldo.’ Así se simple.”

Ignorancia y Aprovechamiento: El dirigente de ATE vinculó la situación al "nivel de sometimiento que tienen los compañeros" y al "nivel de ignorancia por falta de formación política, formación sindical, de formación ciudadana. Ahora y información y el aprovechamiento que hacen de este nivel de ignorancia, estos personajes que llegan a ser intendentes."

La Desidia de las Autoridades Superiores

La entrevista también puso el foco en la falta de intervención de las autoridades provinciales ante estas irregularidades.

Vicegobernador «Distraído»: Sinsig narró que el vicegobernador, al ser consultado por trabajadores echados, habría respondido: “Ah, bueno, pero yo no tengo nada que ver con el intendente, eso tenés que hablarlo con el intendente. Fíjate vos.”

La Hipocresía del Modelo Formoseño: Fernando López, conductor del programa, concluyó que la situación es alarmante en un gobierno que se dice peronista y de la justicia social. "Si el vicegobernador escucha que está pasando una cosa como esta, alguien tiene que decirle, 'Bueno, a ver, que no pase esto.' No se puede jugar así con la gente, entiendo, ¿no? Pero digamos por solidaridad política decir por lo menos, bueno, déjame que lo llamo y debería llamarlo de verdad, escucharme qué estás haciendo con los compañeros. Lo mínimo, me imagino yo."

Los sueldos de los municipales, que rondan los $150.000 a $200.000, contrastan fuertemente con una canasta básica en alza, dejando a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad y necesidad, un problema que ATE busca solucionar con la presentación de un proyecto de ley para la «reparación histórica de los municipales».