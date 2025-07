ATE Formosa hace una advertencia por los salarios y busca la unificación de la lucha Gremial

En un contexto de creciente incertidumbre económica y social, el secretario general de ATE Formosa, Carlos Villasanti, dialogó esta mañana con Grupo Medios TVO para expresar la profunda preocupación del gremio ante la ola de despidos en organismos nacionales y el desmantelamiento de áreas clave para el desarrollo del país.



Villasanti comenzó la entrevista refiriéndose al inminente dato de inflación y al escenario de movilización social y gremial que se avecina. Subrayó que, si bien la cuestión salarial es crucial, no es el único frente de batalla para ATE. “Tenemos mucha discusión en distintos frentes, muchos reclamos en distintos frentes, no solo la cuestión salarial que por supuesto que no es menos importante, pero también tenemos reclamos de compañeros y compañeras que están quedando sin su fuente de trabajo”, afirmó.



La Agricultura Familiar en el Ojo de la Tormenta



El foco de la conferencia de prensa convocada hoy por ATE Formosa fue la situación de los trabajadores de Agricultura Familiar. Villasanti denunció el caso de un compañero, miembro del consejo directivo provincial de ATE, que fue despedido por segunda vez –primero durante la gestión de Macri y ahora bajo el gobierno de Milei–. A pesar de haber logrado su reincorporación anterior mediante un recurso de amparo, el expediente actual lleva más de un año sin resolución en el escritorio del juez federal.



“La justicia que llega tarde no es justicia”, enfatizó Villasanti, exigiendo que el juez firme la resolución para que el trabajador pueda apelar la medida. La situación en Agricultura Familiar, según el dirigente, es crítica y representa una de las áreas más recortadas desde el inicio de la gestión actual.

“El presidente de la Nación está cumpliendo cuando dijo que vino para destruir al Estado desde adentro. De hecho, lo está ejecutando y está llevando adelante”, sentenció.



Villasanti advirtió sobre las graves consecuencias de desatender a la agricultura familiar, que es la que sostiene la soberanía alimentaria del país. Explicó que la eliminación de servicios a pequeños productores, que incluyen capacitación y asistencia técnica, afecta directamente la mesa de los argentinos, ya que son ellos quienes producen para el consumo humano, a diferencia de los grandes productores enfocados en cultivos transgénicos para otros fines.



Peligro en INTA e INTI: Atentado contra la Tecnología y el Desarrollo



La preocupación de ATE se extiende a otros organismos vitales como el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Villasanti manifestó su asombro ante la intención del gobierno de vender tierras del INTA, destacando que ningún país en el mundo se desarrolla sin tecnología. “Estamos yendo para atrás cuando tiene que ser todo exactamente lo contrario”, aseveró.



El secretario general de ATE Formosa trajo a colación experiencias pasadas, recordando que esta “película” ya fue vista en la década de los 90 y durante el gobierno de Macri, lo que derivó en el estallido social de 2001. «Lamentablemente, si no cambia el rumbo económico del país, esto vamos a terminar mal porque hay un sector minoritario del país al que le va bien, está ganando mucha plata, podemos citar como ejemplo a las entidades financieras o a las prestaciones de energía eléctrica, pero el resto de la sociedad no la estamos pasando para nada bien», afirmó.



Advertencia Salarial y Unificación de la Lucha Gremial



Villasanti alertó sobre el impacto que tendrá el próximo cobro de los sueldos de julio en Formosa, especialmente para los trabajadores estatales municipales y provinciales. Explicó que el último aumento del 15% se terminó de cobrar en mayo, y aunque el aguinaldo de junio amortiguó la situación, en muchos casos solo sirvió para saldar deudas o pagar servicios básicos. La falta de un nuevo incremento salarial se hará sentir con fuerza este mes, lo que intensificará los reclamos al gobierno provincial.



Ante este panorama, ATE Formosa no descarta ninguna medida de fuerza. Villasanti reveló que en el Congreso Nacional de ATE del mes pasado se aprobó de forma unánime buscar la unidad de acción con todas las centrales gremiales (CTA, CGT) y otros sindicatos, tanto del sector público como privado. El objetivo es “salir a reclamar al mismo tiempo, cosa de mostrar la disconformidad y no salir en forma separada”, logrando que “se vean miles y miles de trabajadores en la calle”.



El dirigente sindical finalizó la entrevista lamentando el cierre de más de 14.000 empresas en el país y criticando la política económica actual que, a su juicio, fomenta la importación y perjudica la producción nacional, citando ejemplos como la venta de huevos paraguayos y tomate importado que desplazan la producción local. “Si no cambia esta política económica, lamentablemente vamos a tener un mal fin”, concluyó.