ATE Formosa recorrió los pasos fronterizos y barreras

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un relevamiento en barreras y fronteras de Formosa. La jornada estuvo encabezada por Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización de ATE Nacional quien además acompañó la elección de delegados y delegadas en Clorinda.

“Estamos realizando un relevamiento en las barreras y fronteras sanitarias, de modo tal que podamos implementar en nuestra organización un área que permita que los organismos que están en fronteras y barreras piensen una política pública acorde, que empiecen a pensar en términos de personal y de necesidades concretas que faltan tanto en las barreras sanitarias como en las fronteras del país”, señaló Mercedes Cabezas.

En relación a la jornada eleccionaria, la dirigente indicó: “Es una jornada de crecimiento de nuestra organización, no solamente crecemos en afiliados y afiliadas. Si no está acompañado con la elección de delegados, con la formación de nuevos y nuevas líderes y candidatos a delegados en cada uno de los territorios, la verdad que no tiene mucho sentido, por eso me parecía importante estar presentes acompañando, no solo por el relevamiento sino por la elección de delegados y el desarrollo político y social de nuestros compañeros y compañeras en los territorios”.

