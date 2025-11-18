ATE Formosa: «Vamos a tratar un posible pedido de Bono de Fin de Año»

El aire de FM VLU 88.5 se llenó de un debate crucial sobre la situación socioeconómica de los trabajadores estatales formoseños. En el programa radial “Exprés En Radio” del Grupo de Medios TVO, se conversó largamente con Carlos Villasanti, Secretario General de ATE Formosa, para desentrañar la compleja realidad que enfrenta el sector, desde la pobreza municipal hasta el embate de las reformas laborales a nivel nacional.

La Emergencia Económica y la Lucha por la Supervivencia Salarial

La frecuencia con la que ATE debe alzar la voz no es casual. Carlos Villasanti fue directo al punto, señalando que las constantes comunicaciones se deben a “la mala situación muchas veces a nivel económico principalmente y a las condiciones de trabajo de los empleados estatales, no municipales ni hablar”. Esta emergencia es el motor que impulsa la acción sindical, incluyendo el paro nacional convocado, que busca denunciar las propuestas de “modificación de las leyes laborales que el gobierno nacional no no está proponiendo” y la amenaza de “armonización de las cajas provinciales con el ANSES”.

La mirada se centró luego en los trabajadores municipales, un sector sumergido en la precariedad absoluta. Villasanti detalló la dramática realidad: “La gran mayoría de los trabajadores municipales de la provincia estamos por debajo de la línea de indigencia, pero lejos”. Esta distancia de los mínimos de subsistencia obliga a ATE a buscar soluciones legislativas, plasmadas en el reciente anteproyecto presentado en la legislatura.

Un Proyecto de Ley Contra la Indigencia Municipal

El proyecto de ATE busca garantizar que los empleados municipales accedan al mismo nivel salarial que los empleados provinciales. Esta propuesta ataca las dos principales causas de los salarios irrisorios. Por un lado, la “irresponsabilidad de algunos intendentes que incorporaron personal masivamente sin tener los recursos para pagar y eso hizo a que los salarios se achataran”. Por otro lado, la baja coparticipación que hace que “ningún municipio está en condición de acceder al salario mínimo que tiene el gobierno de la provincia”.

La solución presentada por ATE es pragmática y busca blindar los fondos de destino salarial. “Planteamos que, para acceder o llegar al salario mínimo que tiene la provincia, bueno, que la provincia ponga los recursos destinados específicamente para salarios”. Este mecanismo, según el Secretario General, es fundamental para evitar que los intendentes tengan “la posibilidad de desviar esos fondos para otras cuestiones que no sea lo que es el salario”.

El Miedo y el ‘Sheriff’: La Precarización como Herramienta Política

La conversación no eludió la cuestión más sensible: la utilización política del empleo municipal. El entrevistador planteó que la inestabilidad y la precariedad se agravan con la “politiquería barata”, donde el empleado debe militar para conservar su puesto. Se describió un ambiente de terror donde el trabajo militante, repartir boletas o asistir a actividades políticas, se convierte en una condición sine qua non para la continuidad laboral.

Villasanti clarificó el alcance de esta práctica. “Lo que pasa en los lugares donde los compañeros y las compañeras no no están organizados”. En estos municipios sin representación gremial, “ahí prima el terror, prima el miedo, prima digamos el terror porque entienden que la palabra del intendente es la ley”. ATE ha logrado transformar esta dinámica en las localidades donde ha logrado instalarse y dar “todas las charlas necesarias”, cambiando la situación “radicalmente”. No obstante, admitió que sin organización, el intendente actúa como un “sheriff” en un ambiente de “cotillismo tipo Far West”.

La Estabilidad: Una Deuda Histórica con Cero Costo Fiscal

El reclamo por la estabilidad laboral trasciende el ámbito municipal para convertirse en un “reclamo histórico” a nivel provincial. ATE exige el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, un pedido que subraya la falta de voluntad política de gobiernos sucesivos. El Secretario General expuso un dato escalofriante sobre la cronicidad de la precariedad: “Nosotros tenemos compañeros y compañeras que se han jubilado siendo jornalizados”

El gremio plantea un “cambio de casillero” para asegurar la “estabilidad de los trabajadores”. El punto clave de este reclamo es que no implica una carga fiscal adicional inmediata, ya que se pide que el pase a planta sea “en la misma situación o con la misma categoría que tienen actualmente. Eso es cero peso”. La diferencia es, sin embargo, abismal para el trabajador, que dejaría de ser “precarizado para pasar a ser efectivo, pasar a tener estabilidad en tu trabajo, que no es menor, digamos”.

Este mismo fenómeno de precarización se ha replicado a nivel nacional, donde Villasanti recordó los más de 50.000 despidos al inicio de la actual gestión y los 800 trabajadores de planta permanente cesanteados luego por la Ley Bases.

El ‘Caballo de Troya’ de la Ley Laboral: Despidos Encubiertos

Abordando la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, Villasanti cuestionó el discurso oficial que la presenta como una generadora de empleo. Señaló que el verdadero objetivo es la precarización, ejemplificando con la extensión del período de prueba a un año.

El dirigente explicó las consecuencias concretas de esta medida: “Vos durante un año no vas a tener derecho a vacaciones, derecho a licencia, derecho a enfermarte”, ni lo más importante: “el derecho a indemnización por despido durante ese un año”. El destino de muchos trabajadores será, previsiblemente, ser utilizados durante el período de prueba y luego despedidos: “Te van a tener un año y después te van a largar por no tener derecho a indemnización”.

Economía Cíclica: El Problema No Es la Ley, Es la Política

Carlos Villasanti refutó categóricamente la idea de que la legislación laboral sea la responsable de la desocupación. “El problema de la desocupación viene a raíz de la política económica que aplican los gobiernos”.

Mencionó el cierre de “casi 18.000 empresas” como consecuencia directa de una política que permite la “implementación de la importación en forma indiscriminada de todos los productos que vengan de afuera a un menor costo”, con lo que la industria argentina no puede competir.

El Secretario General utilizó la historia reciente argentina para demostrar su punto. Recordó que con las “mismas más leyes” que generaron un 24% de desocupación en 2001-2003, la situación económica “se recuperó notablemente” tras un cambio de rumbo político. “Por eso decimos que no es la cuestión de la ley, es la cuestión de la política económica que que se aplique y en beneficio de quiénes van”.

Villasanti concluyó su análisis histórico recordando que la actual política ya fue vivida en Argentina: “Ya lo vivimos con Martínez de O, lo vivimos con Caballo”. El drama de la Rúa, sostuvo, fue la explosión de una política económica acumulada de diez años y medio de menemismo que decidió “no cambiar nada, no modificar nada”.

ATE Anuncia un Posible Pedido de Bono de Fin de Año

Como cierre de la entrevista, Villasanti dejó un importante anticipo para los trabajadores. La comisión directiva de ATE Formosa evaluará la situación salarial de cara a fin de año.

“Nosotros sí vamos a tener una reunión de la comisión en estos días donde vamos a a plantear también, vamos a evaluar a ver cómo hacemos con porque nosotros seguramente vamos a salir a pedir un bono de fin de año también”.

Este pedido se fundamenta en que “así amerita la situación” de los salarios. El monto final del “bono más que necesario” se definirá tras el análisis económico, cerrando la nota con la expectativa de una nueva acción gremial en defensa del poder adquisitivo.