ATE: «Nos gustaría tener un salario por encima de la línea de pobreza»

Luego de que el gobernador de Formosa Gildo Insfrán anunciara un aumento salarial del 28% para los empleados estatales de la provincia, el secretario general de ATE, Carlos Villasanti dijo que, si bien “toda plata en el bolsillo de los trabajadores es buena, nos gustaría tener un salario por encima de la línea de pobreza” que según el ISEPCi Formosa actualmente es de $ 824.034,14.

“Nosotros siempre decimos que todo lo que venga para el bolsillo del trabajador es bueno, después podemos discutir si es suficiente o no, pero en un contexto nacional donde estamos con una complicación económica bastante importante este aumento no viene nada mal”, comenzó diciendo el gremialista.

Seguidamente expresó que lo que cuestionan y ponen en discusión también son los sueldos de los municipales “que no llegan ni al 50% de lo que gana un trabajador del Estado provincial, porque los intendentes no se adhieren al aumento que da la Provincia o lo hacen en forma parcial; es decir, si van a adherir al 28% sobre enero, pero no se van a adherir al salario mínimo que otorga la provincia, entonces ahí hay una brecha extremadamente grande entre un trabajador municipal y un trabajador del Estado provincial”.

Consultado por el costo de la Canasta Básica Alimentaria y este aumento salarial respondió que “estamos por debajo de la Canasta, o sea, hay un monto establecido para para no ser pobre y nosotros estamos lejos del mismo”.

“Nosotros por supuesto que pretendíamos estar mucho mejor, como corresponde ya que no es un lujo estar viviendo bien sino una obligación pero también vemos lo que está pasando a nivel nacional, entonces hay que ser un poco objetivos también ya que somos un gremio que siempre está ahí dando pelea en la disputa, y no nos interesa que intendente, gobernador o presidente esté en el poder”, afirmó Villasanti.

Además lamentó que hoy hay un gobierno nacional que “está apuntando directamente a la destrucción de la paz y eso es más más preocupante aún porque encima tenemos una recesión peor que la época de la pandemia”.

“Por supuesto que nos gustaría tener un salario que esté por encima de la línea de pobreza. Eso a nivel provincial ya es difícil y si nos vamos al interior a los municipios el salario es peor y no siquiera se llega a la línea de indigencia. Ahí tenemos una desigualdad impresionante, creo que no tenemos que dejar de apuntar allí porque es un tema importante nada menor justamente por las tareas que realizan los compañeros”, insistió el mismo.

Por último, reiteró que está muy bien “toda plata en el bolsillo de los trabajadores” sobre todo ante este panorama de inflación uy recesión “fenomenal”.